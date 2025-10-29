Ga naar de inhoud
Europese autosector: productieproblemen om tekort Nexperia-chips

Gesteggel met China

Europese autofabrikanten kunnen snel te maken krijgen met productieproblemen, omdat de Chinese overheid de export van chips van Nexperia tot nader order heeft stilgelegd.

Volgens brancheorganisatie ACEA verergert de situatie per dag en raken voorraden Nexperia-chips op. Dat kan betekenen dat productielijnen al binnen enkele dagen stilgelegd kunnen worden, aldus ACEA. China en Nederland zijn in een politiek conflict verwikkeld rond Nexperia, dat zijn hoofdkantoor in Nijmegen heeft. De Nederlandse overheid heeft het bedrijf onder curatele gesteld, waarop Beijing de chipexport van Nexperia vanuit China heeft gestopt.

"We weten dat alle partijen in dit geschil hard werken om een diplomatieke oplossing te vinden. Tegelijkertijd zeggen onze leden dat onderdelenleveringen al gestopt worden door het gebrek. Dat betekent dat assemblagelijnen mogelijk binnen enkele dagen stil kunnen vallen", zegt directeur-generaal Sigrid de Vries van ACEA.

De chips van Nexperia worden vooral gebruikt voor elektronische aansturingssystemen voor veel processen in auto's. Ook in de Verenigde Staten en Japan zijn er zorgen dat tekorten aan die chips tot productieproblemen bij autofabrikanten kunnen leiden. Volgens ACEA zijn er weliswaar alternatieve toeleveranciers, maar zal het vele maanden duren voordat voldoende productiecapaciteit is opgebouwd om het wegvallen van de Nexperia-chips te compenseren. Mercedes-Benz zei woensdag voor de korte termijn nog voldoende chips van Nexperia te hebben om de productie door te kunnen zetten.

