De doelstellingen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot van voertuigen te verminderen, waaronder een reductie van 100 procent voor auto's tegen 2035, zijn niet haalbaar. Dat hebben topman Ola Källenius van Mercedes-Benz en Matthias Zink, bestuursvoorzitter van de grote Duitse industriële toeleverancier Schaeffler, laten weten aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Von der Leyen houdt op 12 september een bijeenkomst met leidinggevenden uit de auto-industrie om de toekomst van de sector te bespreken. Europese autofabrikanten hebben te kampen met hevige concurrentie uit China op het gebied van elektrische voertuigen en hogere Amerikaanse invoerheffingen.

Källenius en Zink waarschuwen Von der Leyen in een brief dat Europese fabrikanten nu bijna volledig afhankelijk zijn van Azië voor batterijen. Daarnaast kampen ze met verschillen in de beschikbaarheid en kwaliteit van laadpunten voor elektrische auto's in Europa, en met hogere productiekosten.