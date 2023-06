Met ingang van 2035 geldt in de Europese Unie een verbod op de verkoop van nieuwe personenauto's met conventionele verbrandingsmotoren. Het is voor de EU dan ook essentieel om de Europese batterij-industrie minstens op het niveau van zijn concurrenten te brengen. Volgens de Europese Rekenkamer dreigt de EU achterop te raken in zijn streven om op het gebied van accuproductie leidend te worden.

Volgens de Europese Rekenkamer is China momenteel verantwoordelijk voor 76 procent van de wereldwijde productiecapaciteit van accu's en batterijen voor elektrische auto's. In accu- en batterijproductie in de Europese Unie verder op gang te helpen, kwam de Europese Commissie in 2018 met een actieplan. De Europese Rekenkamer waarschuwt dat de inspanningen van de Europese Unie om zijn productie van batterijen te verhogen door onder meer een beperkte toegang tot grondstoffen, stijgende kosten en sterke mondiale concurrentie onvoldoende kunnen zijn om aan de groeiende vraag naar batterijen te voldoen.

“De batterij-industrie van de EU mag niet in dezelfde afhankelijke positie terechtkomen als de aardgasindustrie. Met andere woorden: de economische soevereiniteit van de EU staat op het spel”, zegt Annemie Turtelboom, het ERK-lid dat het onderzoek leidde. “Ter voorbereiding op de geplande stopzetting van de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s tegen 2035, zet de EU zwaar in op batterijen. Wat betreft de toegang tot grondstoffen, aantrekkelijkheid voor investeerders en kosten, bevindt de EU zich echter mogelijk in een zwakke positie", schrijft Turtelboom in een verklaring.

De Europese accu- en batterij-industrie ontving tussen 2014 en 2020 minstens €1,7 miljard aan subsidies en leengaranties en tussen 2019 en 2021 werd een plan voor maximaal €6 miljard aan staatssteun goedgekeurd. Het zou volgens de Europese Commissie volgens de Europese Rekenkamer onder meer schorten aan goede coördinatie om een en ander in goede banen te leiden. Er zou dan ook geen garantie gegeven kunnen worden dat de EU de productiecapaciteit van accu's van 44 GWh in 2020 kon laten groeien tot 1.200 GWh in 2030. Om verschillende redenen. Het zou namelijk mogelijk zijn dat batterijfabrikanten andere regio's verkiezen boven de EU. De Verenigde Staten subsidieert niet alleen de productie van grondstoffen voor accu's, maar ook de verkoop van EV's die in de VS zijn geproduceerd. Daarnaast is de EU volgens de Europese Rekenkamer voor accuproductie sterk afhankelijk van het invoeren van grondstoffen, vooral uit landen waarmee het geen handelsovereenkomsten heeft, zoals China, Australië, Zuid-Afrika, Gabon, en de Democratische Republiek Congo. Verder zouden stijgende grondstof- en energieprijzen de Europese concurrentiepositie op het gebied van accuproductie kunnen aantasten.

De Europese Rekenkamer is met bovenstaande inachtneming van mening dat de Europese Unie te weinig nagaat of de Europese batterijproductie over genoeg capaciteit beschikt om het verbod op de verkoop van personenauto's met een conventionele verbrandingsmotor per 2035 mogelijk te maken. Sterker nog: dat verbod kan zomaar op losse schroeven komen te staan.