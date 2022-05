Europees Parlement steunt ban op verbrandingsmotoren per 2035

De Europese Commissie presenteerde in juli vorig jaar een plan voor de toekomstige uitstooteisen, waarin als belangrijkste punt naar voren kwam dat per 2035 nieuwe auto's volledig uitstootvrij moeten zijn. Het plan moest nog wel worden gesteund door het Europees Parlement. Dat is nu een feit. In 2035 is het dan effectief gedaan met verbrandingsmotoren die fossiele brandstoffen verstoken. De voorzitter van de Europese Commissie gaf vorig jaar al aan dat het 'aan de autofabrikanten is om hun productie en toekomstplannen hierop aan te passen'.

Het plan dat vorig jaar is gepresenteerd, wordt overigens niet geheel overgenomen. Het Europees Parlement is niet akkoord gegaan met het voorstel om in 2030 al op 55 procent minder gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's te zitten dan in 2021. Concreet betekent het dat de gemiddelde CO2-uitstoot tot 2024 op maximaal 7 g/km staat, per 2025 wordt dat 5 g/km, vanaf 2027 4 g/km en in het laatste jaar (2034) wordt het 2 g/km.

De Europese Commissie moet eind 2023 met een rapport komen waarin naar voren komt of er eventueel geld voor de auto-industrie nodig is om deze doelen te kunnen halen. Dat moet 'negatieve effecten voor de werkgelegenheid en andere economische gevolgen beperken'. Verder wel het EP in 2023 dat er een gestandaardiseerde manier komt om de CO2-uitstoot van een auto over de hele levensloop in kaart te brengen. Dat moet ook gebeuren voor de brandstoffen die gebruikt worden.

VVD'er en Europarlementariër Jan Huitema laat zich in de officiële verklaring van het Europees Parlement positief uit over de plannen: “Deze verordening stimuleert de productie van emissievrije en emissiearme voertuigen. Met CO2-normen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Daarnaast wordt het kopen en rijden van emissievrije auto's goedkoper voor de consument. Zeker nu de prijzen van diesel en benzine blijven stijgen. Deze regeling maakt duurzaam rijden voor iedereen toegankelijk!”