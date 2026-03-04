Als het op deze website over de IAA gaat, hebben we het meestal over een Duitse autoshow. Vandaag echter niet, want IAA staat ook voor de Industrial Accelerator Act. Die moet de Europese maakindustrie beschermen, ook voor wat betreft de autobranche.

De plannen voor de Industrial Accelerator Act werden al eerder aangekondigd en zjin vandaag officieel gepresenteerd. Het gaat om een breed pakket maatregelen voor de gehele Europese maakindustrie, dus reken niet op al te concreet autonieuws. Toch wordt e auto-industrie wel degelijk specifiek genoemd in de plannen, naast onder meer staal, cement en aluminium. Het doel van de maatregelen is dat het aandeel van de verwerkende industrie in het bbp van de EU tegen 2035 is verhoogd tot 20 procent, flink meer dan de huidige 14,3 procent. Daarbij zal flink moeten worden geïnvesteerd in allerlei sectoren, waardoor het te verwachten banenverlies in de auto-industrie ruimschoots kan worden gecompenseerd in andere sectoren.

Onder het nieuwe pakket wordt het makkelijker voor lidstaten om vergunningen voor nieuwe productielocaties te verlenen en moeten subsidies (zoals die voor EV’s) waar mogelijk voorbehouden blijven aan producten die tenminsten voor een significant deel in de EU zijn gemaakt. Ook bij aanbestedingen van de overheid moet een voorkeur worden ingebouwd voor Europese producten, hoewel de Europese Commissie zich haast te zeggen dat internationale handel en een ‘open’ economie belangrijk zijn en blijven voor de EU.

Dat Europese regelgevers steeds meer bereid blijken om Europese producten actief te stimuleren, bleek ook al bij de lancering van een nieuwe Europese autocategorie. Die M1E-categorie moet het aantrekkelijk en mogelijk maken voor autofabrikanten om met kleine, duurzame en vooral in de EU gebouwde auto’s te komen en voorziet zulke auto’s van voordelen en uitzonderingen die voor andere auto’s ondenkbaar zijn. Volgens Reuters zijn de meningen over dit beleid verdeeld, ook binnen de autobranche. Merken met een sterke aanwezigheid buiten de EU zouden er logischerwijs minder enthousiast over zijn dan merken die vooral van de Europese markt afhankelijk zijn.