‘Europa heeft acht autofabrieken te veel’

Europa heeft maar liefst acht autofabrieken te veel, denken experts. De bestaande fabrieken werken ver onder capaciteit en we kunnen helaas niet zeggen dat dit in de toekomst beter zal worden.

In Europa werken autofabrieken gemiddeld maar op 55 procent van hun capaciteit, stelt Boomberg naar aanleiding van onderzoek door AlixPartners. Stellantis zou het gemiddeld het slechtste doen met rond de 45 procent van de totale productiecapaciteit, maar ook bij concurrenten is dus genoeg aan de hand. We lezen en schrijven dan ook bijna wekelijks over fabriekssluitingen, ontslagrondes en herstructureringen bij allerlei merken, meestal Europees.

Fabian Pointek van adviesbureau Alixpartners voorspelt dat het marktaandeel van Chinese merken zal groeien naar 5 procent dit jaar. De jaren daarna zal dit percentage alleen maar groeien en als in 2028 6 procent van de in Europa verkochte auto’s uit China komt, zijn dat 860.000 auto’s die hier niet meer worden gebouwd. Daar staat overigens wel tegenover dat Chinese autogiganten als BYD en Chery ook in Europa auto’s willen gaan bouwen. Goed nieuws voor de werkgelegenheid, maar Europese concurrenten hebben er niets aan.

Afgaande op de cijfers van Alixpartners is het onvermijdelijk dat er de komende jaren meer Europese autofabrieken gaan verdwijnen. Dat kost in het geval van een grote fabriek met 10.000 medewerkers zo’n 1,5 miljard euro, stelt Alixpartners, en duurt één tot drie jaar.