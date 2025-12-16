Ga naar de inhoud
'EU wil verbod op verkoop van auto's met verbrandingsmotor schrappen'

Hoop voor benzine- en dieselauto

Volkswagen Tiguan 1.5 TSi eHybrid
Lars Krijgsman

De EU wil de plannen die effectief het eind van de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor per 2035 betekenen, schrappen. Dat schrijft De Telegraaf.

Vandaag maakt de Europese Commissie bekend of en in welke vorm het eerder aangekondigde en voor 2035 geplande verbod op de verkoop van nieuwe auto's die CO2 uitstoten er gaat komen. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat eurocommissaris Wopke Hoekstra (Schone Groei) van plan een streep door de plannen te zetten.

Volgens de geruchtenmolen moeten autofabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's tegen 2035 met 90 procent hebben teruggebracht in plaats van met 100 procent per 2030. Autobouwers zouden hiermee dus enigszins worden ontzien en zich kunnen richten op de ontwikkeling van extreem zuinige geëlektrificeerde benzine- en eventueel dieselauto's.

