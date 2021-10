EU wil maximaal alcoholpromillage in verkeer naar nul

Het Europees Parlement heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee alcohol in het verkeer effectief verbannen wordt. Nu mag je in tal van lidstaten (waaronder Nederland) nog een beperkt promillage alcohol in je bloed hebben in het verkeer. De EU wil de grens op nul promille.

De Europese Unie wil de verkeersveiligheid in zijn lidstaten flink verbeteren en streeft zelfs naar een snelwegsysteem waarop geen doden of zwaargewonden meer te betreuren zijn. Daar speelt alcohol ook een belangrijke rol in. Volgens het Europees Parlement kwamen in de Europese Unie in 2019 23.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Een aanzienlijk deel van die verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer, zo meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel. Deze week eisten Europarlementariërs in Straatsburg dat EU-landen meer inspanningen leveren op het gebied van verkeersveiligheid. Daar hoort ook een 0 promille-grens voor alcohol in het verkeer bij.

In Nederland is het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer een punt van blijvende aandacht. Volgens cijfers van de politie vielen er in 2016 nog 13 verkeersdoden door alcohol, in 2018 waren dat er 36. In 2019 vielen in de eerste negen maanden al 29 doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol een rol speelde. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ligt het werkelijke aantal verkeersdoden door alcohol hoger dan de cijfers van de politie laten zien. Dat komt doordat het alcoholpromillage van omgekomen verkeersdeelnemers vaak niet gemeten wordt, omdat zij niet meer juridisch vervolgd kunnen worden, aldus het SWOV. Ongeveer twee derde van alle ernstige alcoholongevallen wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep zware alcoholovertreders. Het gaat daarbij om naar schatting tussen de 90.000 en 125.000 overtreders.

Huidige limiet

Nederland is één van de EU-landen waar je nog met een beetje alcohol op achter het stuur mag zitten. De grens ligt hier op 0,2 promille voor beginnende bestuurders en 0,5 promille voor bestuurders die vijf jaar of langer hun rijbewijs hebben. In de praktijk komt 0,5 promille bij mannen neer op ongeveer twee glazen alcoholische drank in een uur. Bij vrouwen is het iets minder. In onder meer Tsjechië en Hongarije geldt nu al 0 promille als limiet.