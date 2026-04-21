Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Snelweg A2 (ANP)
 
Nieuws

EU wil dat je zuiniger rijdt en minstens één dag thuiswerkt

Maatregelen om olieverbruik te drukken

30

De Europese Unie wil thuiswerken en zuinig rijden stimuleren in verband met de energiecrisis. Dat zou blijken uit interne documenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen gestegen en is olie schaarser.

Lidstaten worden aangemoedigd om bedrijven hun werknemers te laten verplichten om minimaal één dag thuis te werken. Dat schrijft het FD op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het langzamer laten varen van vrachtschepen en het promoten van 'ecorijden', zuinig rijden, zijn andere mogelijke antwoorden op de crisis op de energiemarkt.

De Europese Commissie wil de plannen woensdag aankondigen. De plannen zouden komende maand al in moeten gaan. Het zijn conceptdocumenten, dus ze kunnen voor publicatie nog worden aangepast.

30 Bekijk reacties

Lezersreacties (30)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.