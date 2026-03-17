De nieuwe regeling is volgens The Malta Times ingegaan op 6 januari en moet helpen om het groeiende aantal auto’s op de wegen terug te dringen. Het voorstel maakt deel uit van een bredere reeks maatregelen om de verkeersdrukte te verminderen. Transportminister Chris Bonett weigert vooralsnog te zeggen hoeveel automobilisten gebruik hebben gemaakt van de regeling, maar zal naar eigen zeggen zeer binnenkort een update geven.

Malta is een van de dichtstbevolkte landen van Europa en ondanks een bevolking van iets meer dan een half miljoen staan ​​er meer dan 400.000 auto’s geregistreerd. Dat is ongeveer 20 procent meer dan tien jaar geleden. Malta is volgens de meest recente TomTom Traffic Index het land met de op één na drukste verkeersstromen ter wereld, na Colombia. Dat leidt tot veel files, ongevallen, luchtvervuiling en economische schade.

De voorgestelde regeling geldt alleen voor inwoners tot en met 30 jaar, met een eigen personenauto en minstens zeven jaar rijervaring in Malta. Zij ontvangen vijf jaar lang jaarlijks €5.000 in ruil voor het tijdelijk inleveren van hun rijbewijs. De regeling geldt alleen voor bestuurders van personenauto’s en dus niet voor motoren, bedrijfswagens en andere voertuigen.