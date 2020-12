EU-hof: 'Autofabrikant mag CO2-meting niet beïnvloeden'

In de zaak heeft het Europees Hof het over 'Bedrijf X', maar het bedrijf in kwestie is Volkswagen. In een zaak die in Frankrijk was aangespannen tegen Volkswagen stelde men een prejudiciële vraag aan de Europese rechter die betrekking heeft op de definitie van 'sjoemelsoftware' of andere apparatuur waarmee de uitstoot beïnvloed kan worden. In die specifieke zaak ging het erom of de beïnvloeding van de EGR-klep in tests ook verboden is. Volkswagen betoogde namelijk dat deze vorm van manipulatie niet onder het verbod zou vallen, omdat de gedeeltelijke deactivatie van de EGR-klep in de praktijk leidt tot minder slijtage aan de motor.

De Europese rechter gaat niet mee in de argumentatie van Volkswagen en stelt dat ook in dit geval het beïnvloeden van de uitstootmetingen verboden is. Het beschermen van de motor tegen slijtage is dus geen excuus voor de manipulatie van de CO2-uitstoot. Met deze uitspraak stelt het Hof dus in feite dat elke vorm van beïnvloeding van de uitstootcijfers tegen de Europese wet is en dat daar geen rechtvaardigingsgronden voor zijn. De uitspraak is opnieuw een behoorlijke tegenvaller voor Volkswagen. Het 'Dieselgate'-schandaal loopt inmiddels al sinds 2015 en inmiddels loopt er ook een rechtszaak tegen de toenmalige Volkswagen-topman Martin Winterkorn. De affaire heeft de autofabrikant inmiddels al meer dan 30 miljard euro gekost.