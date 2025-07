Beginnen in een BMW 320 Ci coupé, dat is toch een droomstart van de autocarrière?

Esmee: “Na het halen van mijn autorijbewijs had ik mijn pijlen eigenlijk gericht op een Mini Cooper S, maar na onderzoek achtte ik die te duur en te onbetrouwbaar. Toen verlegde ik de zoektocht naar een BMW E46, maar daar waren mijn ouders het niet helemaal mee eens. Mijn vader begon zelfs regels op te stellen als ik voor zo’n BMW zou gaan. De auto mocht niet te veel kilometers op de klok hebben, moest goed onderhouden zijn en de zes-in-lijn was onbespreekbaar. Dat zou te veel vermogen zijn voor een jonge bestuurder."

Toch ben je thuisgekomen in een E46mét zes-in-lijn?

“Met de regels in het achterhoofd ben ik op zoek gegaan naar een geschikte E46. Voor de E36 liep ik ook warm, maar het was onmogelijk om een onverprutst of niet-afgetrapt exemplaar binnen budget te vinden. De E90 was geen optie. Die vind ik niks aan. Ergens onder Keulen heb ik deze E46 320Ci gevonden, uitgevoerd in het schitterende EstorilBlue, met de juiste opties en in prima staat, maar wel met die verboden zes-in-lijn. Toen mijn vader naast de auto stond, kon hij zich daar gelukkig overheen zetten. De BMW stond er knap bij en kwam van de tweede eigenaar. Dit moest hem worden. Ik had mijn vader meegenomen om te helpen onderhandelen over de prijs, maar uiteindelijk gooide hij me voor de leeuwen en mocht ik zelf gaan pingelen. De BMW mocht mee voor 3.500, een paar honderd euro minder dan de vraagprijs. Inmiddels zijn de prijzen flink gestegen voor een knappe E46, als je er al één vindt.”

Wat maakt deze uitvoering zo bijzonder?

“Hij voldoet precies aan mijn wensen. Ik wilde een pre-facelift, want die is mooier in deze specifieke ‘Estoril Blue’ kleur en sportstoelen. Dat er cruisecontrol op zit is mooi meegenomen. De zes-in-lijn spreekt natuurlijk voor zich. De auto is trouwens best bijzonder samengesteld. De eerste eigenaar is fanatiek door de optielijst gegaan met sportstoelen inclusief memoryfunctie, maar heeft de stoelverwarming achterwege gelaten. Net zoals het navigatiesysteem, dat in die tijd toch vaak werd aangevinkt. Kennelijk had hij best wat geld te besteden, maar ook weer niet zóveel geld!”

Is hij een beetje betrouwbaar gebleken?

“Deze generatie 3-serie staat te boek als betrouwbaar, maar hij wordt ouder dus er gaat ook wel eens iets kapot Het eerste jaar heb ik probleemloos gereden, maar in de jaren daarna daarna kreeg ik kapotte draagarmen, een defecte thermostaat, gescheurd expansievat en gesprongen koelslang voor de kiezen, waardoor ik langs de kant van de weg strandde. Ik was onderweg naar Düsseldorf, toen die slang knapte en de BMW op de aanhanger terug naar huis moest. Op dat moment besefte ik mij dat zelf kunnen sleutelen wel van pas zou komen en toen heb ik mij omgeschoold tot automonteur. Inmiddels doe ik al het onderhoud zelf.”

Wat ben je nog van plan met de auto?

“Hij gaat in ieder geval nooit meer weg, dit is een blijvertje. Inmiddels durf ik te stellen dat mijn BMW in erg goede staat verkeert. Daarbij is hij bijna volledig vrij van roest, zelfs bij de wielkasten. Dat zijn de beruchte plekken bij deze generatie. De kleine spatroest onder de motorkap is inmiddels weggewerkt. Op mijn verlanglijstje staan een andere einddemper en nieuwe velgen, maar daarmee begeef ik me op glad ijs. Zo’n E46 oogt al snel ‘discutabel’. Toen ik de auto pas had gekocht, wilde ik er andere bumpers en een achterspoiler aan hangen. Gelukkig ben ik daarop teruggekomen en heb ik hem origineel en onverprutst gehouden. Zo is hij toch op zijn mooist.”