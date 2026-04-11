Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Terwijl wij normale stervelingen worstelen met het feit dat er bijna geen enkele nieuwe auto meer te krijgen is onder de 20 mille, hebben mensen met een rianter budget veel grotere problemen. Er blijkt namelijk nog maar één nieuwe Porsche 911 verkrijgbaar voor minder dan 2 ton, en wil je daar dan in gezien worden?

Porsche 911 Carrera - €197.816

Net als in Dacia-land is het in 911-land hard gegaan met de prijzen. Nog niet zo lang geleden had je aan dik anderhalve ton genoeg om in een gloednieuwe 911 te stappen, nu is 2 ton het minimum. In de praktijk uiteraard nog meer, want helemaal niemand bestelt een 911 zoals je op deze pagina ziet staan. Des te interessanter om eens te bekijken wat je allemaal wel en niet krijgt voor die €197.816.

Om te beginnen met het ‘wel’: een flinke bak vermogen. Een nieuwe 911 onder de 2 ton is per definitie een coupé in Carrera-trim, maar die heeft anno 2026 wel mooi 394 pk. Gekoppeld aan een razendsnelle PDK-transmissie levert dat een 0-100-tijd op van 4,1 seconden en een top van 294 km/h, al melden verschillende bronnen dat zo’n basis-911 stiekem nog harder gaat. Geloof ons als we zeggen dat dit genoeg is, zelfs als het gros voor de 911-kopers voor de krachtiger Carrera S lijkt te gaan.

De basiskleur is wit, al kost uni-zwart je geen cent extra. Alle andere kleuren doen dat wel. Een monochrome metallic-‘shade’ kost je al €1.325, een echte kleur begint bij €2.116 en wie een kleur naar keuze wil, betaalt afhankelijk van het geselecteerde programme €11.200 of €24.516. Voor een lakje …

De standaardwielen hebben vijf dubbele spaken. Dit zijn de enige 911-wielen in de maten 19-inch (voor) en 20-inch (achter). Alle andere opties zijn 20 en 21 inch groot, maar dat feest begint bij €1.734 voor de wielen die standaard op een Carrera S worden geleverd. Een beetje flauw van Porsche is dat je bij de meeste wielen moet bijbetalen voor een ingekleurde versie van het Porsche-logo op de naafdop. Voor het voorrecht van het mogen voeren van een Porsche-logo in kleur betaal je €172.

De basis-koplampen herken je aan de twee halve rondjes die bij duurdere opties ontbreken. Toch zijn ook de standaardlampen tegenwoordig van het matrix-led-type, alleen mis je de ‘HD’-optie die de boel nog net wat beter maakt. De inzetjes in voor- en achterbumper zijn gewoon matzwart. Kijk gerust wat langer naar die rechthoekige stortkokers in de achterbumper, want in de praktijk ga je die waarschijnlijk nooit meer zien op een 911. Het sportuitlaatsysteem brengt ovale eindstukken en is kennelijk een verleiding die maar weinig 911-kopers weten te weerstaan.

Gratis achterbank kost geld

Het interieur van de 911 is standaard keurig met leer bekleed. Zitten doe je op 4-voudig verstelbare sportstoelen en daar blijft het ook bij, want een achterbank is sinds de facelift een optie zonder meerprijs. Hij staat ook daadwerkelijk zonder meerprijs in de configurator, maar na het aanklikken begrijp je waarom dit bankje niet standaard is. Met de extra ‘zitplaatsen’ stijgt de theoretische CO2-uitstoot en dus de bpm. Het bankje maakt je 911 daarmee toch nog €594 duurder, al is dat bankje toch wel erg handig en zouden wij het er dus altijd bij bestellen. Als je aan ondergetekende de opdracht zou geven om een 911 samen te stellen onder de 2 ton, zou hij nu al klaar zijn: een Carrera in ‘GT Silver’ en met ingekleurde naafdoppen en achterbank kost €199.907.

Het interieur van de goedkoopste 911 oogt sober, maar kaal is hij gelukkig zeker niet. Zo krijg je gewoon stuur- en stoelverwarming, zit er uiteraard cruisecontrol op de 911 (niet-adaptief), heeft de automatische climatecontrol twee zones en zijn binnen- en buitenspiegels van het zelfdimmende soort. Elektrisch inklapbare buitenspiegels zitten er tegenwoordig zowaar ook altijd op, al betaal je wel bij voor keyless entry. Parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera maken het parkeren eenvoudig en alles wijst erop dat het infotainmentsysteem met navigatie ook standaard lekker compleet is, los van eventuele audio-upgrades dan. Op het gebied van rijden is Porsches Active Suspension Management standaard, al zijn ‘Sport Chrono’, het sportuitlaatsysteem en de grotere brandstoftank van 87 in plaats van 63 liter eigenlijk verplichte opties. Maar ja, dat kost geld …

Wie de standaarduitrusting van de Porsche 911 nog eens in alle rust wil bekijken, kan dat overigens hier doen.

De keuze van de auteur

Tja, hoe zou ik mijn 911 samenstellen? Het definitieve antwoord op die vraag bestaat pas als het daadwerkelijk zover is, een moment dat door experts ook wel als ‘nooit’ wordt omschreven.

Ik ben echter ook maar een mens, en zeker niet te beroerd om de hypothetische 911 Carrera Coupé van mijn dromen samen te stellen. Die droom-911 is iedere dag anders, maar ziet er op het moment van schrijven uit zoals hierboven en hieronder. Het voert te ver om de complete uitrusting helemaal door te spreken, maar geïnteresseerden vinden de ellenlange specificatielijst hier terug. Mijn 911 kost trouwens €225.302, en dat is dan nog met de hand enigszins op de knip en de wens het niet te gek te maken. Hoe zou jij het doen?