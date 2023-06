Enorme verschillen in laadtarieven per gemeente

De hoogste publieke laadtarieven van Nederland vind je op Terschelling: daar betaal je gemiddeld 60 cent per kWh. Dat is ruim het dubbele van de goedkoopste gemeenten, waar opladen gemiddeld 25 cent per kWh kost. Dat is het geval in Losser, Staphorst en West Maas en Waal, blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Independer. In de top tien van plekken waar laden het duurst is, staan maar liefst vier Utrechtse gemeenten. De tien goedkoopste plaatsen liggen in Overijssel en Gelderland.

In onderstaande infographic zijn de gemiddelde laadtarieven per gemeente te zien. In dit overzicht valt direct op dat je in Overijssel en grote delen van Gelderland en Zuid-Holland gunstig uit bent en dat ook opladen van een elektrische auto aan een openbare laadpaal in Limburg relatief goedkoop is. In Drenthe, Groningen, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland ben je haast altijd relatief duur uit.

Bron: Independer

Flink besparen

Het loont dus nogal om te kijken waar je het goedkoopst publiek kunt laden. "Als de auto twee keer per maand (aan een openbare laadpaal, red.) moet worden opgeladen, zou je wel €50 per maand kunnen besparen door een strategische laadpaalplek te kiezen", zegt een woordvoerder van Independer. Ze rekent met een accu van 70 kWh waarmee je 440 kilometer kunt afleggen.

Het zijn de energieaanbieders als Vattenfall die de prijzen aan de laadpaal bepalen, zegt de woordvoerder. En omdat de aanbieder per laadpaal kan verschillen, verschillen de tarieven ook van elkaar. Behalve de regio maakt het ook uit wat voor oplaadplek je kiest. Op straat is stroom gemiddeld het goedkoopst, namelijk 36 cent per kWh. Een ondergrondse parkeergarage is het duurste met gemiddeld 43 cent. Gemiddeld kost het opladen aan de openbare laadpaal 39 cent per kWh. Snellaadpunten zijn niet meegenomen in de analyse. Bij een eigen oplaadpunt kost het 40 tot 50 cent per kWh. Logischerwijs is de EV-rijder met zonnepanelen thuis voordeliger uit.