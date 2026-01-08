Ga naar de inhoud
Enorme verbetering: de Suzuki Swift heeft nu een knopje voor de snelheidspiep

Suzuki Swift automaat naast handbak
Jan Lemkes

Bij de Suzuki Swift is het uitschakelen van de helaas verplichte snelheidswaarschuwing tot nu toe een tijdrovend en irritant klusje. Dat is nu over, want de Swift krijgt een handig knopje waarmee je de lawaaiige bemoeizucht in één keer uitschakelt.

Tijdens onze duurtest van de Suzuki Swift was het misschien we de enige echt grote ergernis: ISA. De ‘Intelligent Speed Assistance’ zit weliswaar op iedere nieuwe auto, maar was in het geval van de Swift lastig uitschakelbaar. Dat is vervelender dan het klinkt, want ‘ISA’ gaat bij iedere rit verplicht weer aan. Vervolgens kon het bij de Suzuki alleen met het doorlopen van allerlei stappen in het instrumentarium worden uitgeschakeld. Dat gaat met een priegelig scherm en de ‘stokjes’ die daaruit steken, en kon nota bene ook nog alleen bij stilstand. Kortom: een dagelijkse ergernis.

Dat verandert nu, want Suzuki meldt dat nieuwe Swifts inmiddels worden voorzien van een knopje waarmee je het piepje bij te hard rijden in één keer uitschakelt. Dit lijkt sterk op wat we kennen van onder meer de Citroën ë-C3 en Opel Frontera. Het extra knopje zit links naast het stuur en is daar keurig weggewerkt in een rij veiligheidsgerelateerde knopjes die daar toch al zat.

Knopje Suzuki Swift

Kijk, daar zit-ie!

De ‘gewijzigde’ Suzuki Swift staat per 1 januari op de prijslijst. Daar is trouwens nog wat gewijzigd, want de Swift is wat duurder dan voorheen. Half 2025 kon je ‘m nog voor € 22.299 bestellen, nu ben je minimaal € 23.099 kwijt. Dat blijft erg weinig voor een leuke, zuinige en lichte auto die we eerder als een B-segmenter dan als een A-segmenter zien, en met dat nieuwe knopje is de Swift toch weer wat aantrekkelijker geworden.

Suzuki Suzuki Swift

