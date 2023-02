Enorme terugroepactie Volkswagen-diesels dreigt in Duitsland

Een belangrijke ontwikkeling in een Duitse rechtszaak: milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft van de rechter gelijk gekregen in een zaak over Volkswagen-diesels. Volgens DUH hadden bepaalde dieselauto's van het merk geen goedkeuring mogen krijgen van het Duitse equivalent van de RDW. Een enorme terugroepactie ligt nu op de loer.

Vorige week was er nog succes voor Volkswagen in een Duitse rechtszaak, nu is het een iets ander verhaal. Milieuorganisatie DUH spande een rechtszaak aan tegen de KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), het Duitse equivalent van de RDW. De KBA had volgens DUH geen goedkeuring mogen geven voor de in reactie op het dieselschandaal door Volkswagen aangepaste EA189-dieselmotoren. De KBA gaf Volkswagen toestemming om de auto's met deze TDI-motoren na een software-update terug de weg op te laten. Die motoren zouden ondanks de update nog altijd meer stikstof uitstoten dan toegestaan, stelt DUH. De rechter heeft nu bepaald dat de goedkeuring inderdaad niet gegeven had mogen worden, bericht Reuters.

Deze specifieke zaak van DUH richtte zich nog enkel op een Volkswagen Golf Plus met zo'n motor die de software-update kreeg, maar DUH zegt van plan te zijn om de zaak nu veel breder te trekken. Dat betekent ongetwijfeld dat men zich nu richt op alle Volkswagens met deze motoren, maar DUH heeft ook een dergelijke gang van zaken met auto's van Mercedes-Benz en BMW op de korrel. Volkswagen kan nog in beroep tegen deze zaak en volgens Bloomberg maakt de fabrikant zich dus ook nog geen zorgen over 'grote gevolgen op de korte termijn'. Echter, mocht deze zaak - zoals DUH hoopt - betekenen dat de hele reeks dieselauto's die zodanig aangepakt zijn niet de weg op hadden gemogen, dan dreigt in Duitsland een terugroepactie voor miljoenen auto's. Omdat het een Duitse zaak tegen het Duitse KBA betreft, heeft deze uitspraak overigens geen directe gevolgen voor Nederland.