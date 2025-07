AutoWeek kan exclusief melden dat de prijzen van de Nissan X-Trail met duizenden euro's zaken. Ongeacht de gekozen aandrijflijn of uitvoering zakken de prijzen met €7.000. Dat betekent dat de Nissan X-Trail vanaf nu een vanafprijs heeft van €45.340, terwijl hij eerder nog voor €52.340 op de prijslijst stond. Voor een ruime 45 mille krijg je de X-Trail e-Power 2WD, uitgevoerd als Acenta. Deze aandrijflijn valt ook te combineren met de uitvoeringen N-Connecta, N-Trek, Tekna en Tekna Plus. Ook die worden stuk voor stuk €7.000 goedkoper. De X-Trail e-Power 2WD is altijd elektrisch aangedreven, heeft een 204 pk sterke elektromotor en een kleine 1,97 kWh-accu. Een 158 pk sterke 1.5 driecilinder benzinemotor is van de partij om de accu op te laden.

Liever vierwielaandrijving? Geen probleem. De Nissan X-Trail is er namelijk ook als X-Trail e-4orce 4WD. Die heeft dezelfde accu en dezelfde benzinemotor, maar beschikt over 213 pk aan elektrokracht. De vanafprijs van Nissan X-Trail e-4orce 4WD zakt van €56.940 naar €49.940 (Acenta). Net als de voorwielaangedreven X-Trail is ook het alternatief met vierwielaandrijving er naast als Acenta als N-Connecta, N-Trek, Tekna en Tekna Plus.

Prijzen Nissan X-Trail - per augustus 2025