Enorme omzetgroei voor Fastned

CEO Michiel Langezaal is vooral blij met de positieve operationele ebitda. Dit is de brutowinst zonder de uitbreidingskosten van Fastned. Voor het eerst is die ebitda positief. In 2019 bedroeg dit 0,5 miljoen euro tegen een verlies van 1,2 miljoen euro een jaar eerder. "Dit gebeurde met een marktaandeel van de elektrische auto's van minder dan 1 procent en een netwerk bezetting van minder dan 10 procent", aldus Langezaal. "Gezien het feit dat Fastned een bedrijf is met voor een groot deel vaste kosten, stel je voor wat er zal gebeuren als 10 procent van de auto's elektrisch is, zoals nu het geval is in Noorwegen. Of 50 procent."

Inclusief alle kosten maakt het bedrijf nog steeds verlies. Het nettoverlies verdubbelde bijna van 6,5 miljoen euro in 2018 naar 12 miljoen euro in 2019.

Bedrijf heeft nu 114 stations

Fastned breidde het snellaadnetwerk uit door 29 nieuwe stations te openen en het bedrijf heeft in totaal nu 114 stations. Verder heeft Fastned 47 nieuwe locaties verworven waarmee het totaal op 259 verworven locaties komt, inclusief bestaande stations.

Ook Fastned wordt geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Hierdoor daalde de dagelijkse afzet sinds half maart met ongeveer 70 procent vergeleken met februari.