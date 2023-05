EMWalhalla: automobiel rariteitenfestival bij Louwman Raamsdonksveer

De kamelen op het terrein van Louwman in Raamsdonksveer zullen hun ogen hebben uitgekeken. Waar ze doorgaans voornamelijk Toyota’s zien werden ze op zaterdag 13 mei verrast met de bontst mogelijke autocollectie. Een evenement georganiseerd door vereniging Elk Merk Waardig trok deze dag meer dan 400 wel heel uiteenlopende auto’s. We werpen een blik.

Het evenement luistert naar de wonderlijke naam EMWalhalla. “Ja sorry, binnen Elk Merk Waardig is een cultuurtje ontstaan om overal de afkorting EMW in te verwerken” excuseert een tekst op de evenementenwebsite. Maar wat is dat EMWalhalla nou? We vragen het aan Aart van der Haagen, de markante PR-man van Elk Merk Waardig. “Dit is een eendaags asiel voor onbekende en miskende auto’s. Niet gebonden aan enig merk, want ook bij populaire merken zit er wel eens een miskleun tussen. We hanteren geen leeftijdsgrens, dus op het terrein vind je bijvoorbeeld een Peugeot P4, een Franse G-Klasse, maar ook de nieuwe Honda-e. Een leuk ding waarvan je op voorhand al kon zeggen dat het niets zou worden.”

Oud en nieuw

Desondanks trekt deze elektrische Honda de gemiddelde leeftijd van het wagenpark flink omlaag. Het grootste deel van de auto’s valt in de categorie ‘youngtimer’ en is ruwweg tussen 15 en 30 jaar oud. Het woord ‘oud’ is niet van toepassing op een hagelwitte Fiat Ritmo 60 met inktzwarte bumpers. Waar de meeste Fiats van dit model al lang geleden door de roestduivel zijn verteerd vermeldt de kilometerstand van dit exemplaar ‘01267’. Inderdaad, op dit evenement konden bezoekers zich vergapen aan een níeuwe Fiat Ritmo.

(tekst gaat verder na foto's)

Nu we het toch over leeftijden hebben: “Ook het publiek is heel divers”, zegt Van der Haagen, “en we hebben opvallend veel jonge mensen, echte autoliefhebbers die zich bij ons thuis voelen. Daar zijn we heel blij mee.” Een van die jonge liefhebbers loopt enthousiast op ons af als we zijn Chrysler Sebring bekijken. Een Chrysler is voor de meeste mensen al geen geijkte keuze, maar bij deze jongen ligt dat anders. “Ik had hiervoor een Neon en ik wilde wat groters”, zegt hij. “Dit rijdt echt heel leuk!”

Iets klassieker is de Opel Senator 3.0 uit 1990, een statige Duitser met een eigenaar die we eveneens jonger schatten dan zijn youngtimer. “Toen ik klein was hadden de buren zo’n auto, vanaf dat moment wilde ik zelf een grote Opel.” We zijn nu al benieuwd naar klassieke Tesla’s, Xpengs, Lucids en BYD’s.

Roadsterweer

De zon brandde fel tijdens EMWalhalla, extra feest voor liefhebbers van open auto’s. Met name wie geïnteresseerd is in Japanse roadsters kwam goed aan zijn trekken dankzij ontelbaar veel kleine Daihatsu’s van de Copen Club. Nog specialer dan deze Copen is de Honda Beat, een echte kei-car met een 656 cc kleine driecilinder die maar liefst 9.000 toeren draait. Zo’n auto kom je op de weg écht nooit tegen, op EMWalhalla staan er gewoon vier naast elkaar.

Een andere auto die je nooit tegenkomt staat bij de Smart-club. Het is de dak- raam- en deurloze Smart Crossblade. “Veel mensen zetten hem weg in een collectie”, zegt zijn eigenaar, “maar bij mijn weten heeft-ie gewoon vier wielen en een stuur. Dat maakt het een auto en die moet rijden.” In de garage van deze enthousiasteling staan overigens nog twee Smarts, een Roadster en een ForTwo, modellen die op het evenement eveneens goed vertegenwoordigd zijn. Naast de Smarts staat een wat uitdagend geparkeerde Toyota iQ, de enige echte - en geflopte - uitdager. Bij meerdere mensen valt deze dag een kwartje. ‘Heet die iQ nu echt zo vanwege?…’

(tekst gaat verder na foto's)

Unusual suspects

EMWalhalla is niet alleen rondjes lopen en bandjes trappen. Zo passeren onder de naam ‘Flop Gear’ tientallen bijzondere auto’s een podium naast het rood-witte Dudok-tankstation, waar hosts Aart van der Haagen en Gijs Bosman de auto’s van commentaar en achtergrondinformatie voorzien. Omdat zelfs deze kenners niet alles weten doen ook eigenaren graag een duit in het zakje.

Deze presentatie maakt duidelijk dat EMWalhalla zélfs geen feestje is voor de unusual suspects. Goed, er is een Fiat Multipla op het terrein te vinden, maar het populaire internetlijstje met ‘de tien lelijkste auto’s’ vink je er niet snel af. Zelfs dat blijkt voor EMW-publiek te mainstream.

Het grootste nadeel van dit EMWalhalla is de tijd die je tekort komt om elke auto de aandacht te geven die hij verdient. Dat kan nog wel wat erger, want het festijn zit dit jaar nog niet aan zijn grens. Van der Haagen: “Er is nog ruimte voor uitbreiding. We zullen het terrein dan anders moeten indelen, maar het kan nog veel groter!” Waarvan akte.