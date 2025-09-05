Een biljoen – ‘trillion’ in het engels – is 1.000.000.000.000, ofwel een miljoen keer een miljoen of 1.000 keer een miljard. Die laatste rekensom zal voor Musk zelf het makkelijkst te bevatten zijn, want de rijkste man op aarde is afhankelijk van het moment goed voor zo’n 300 tot 400 miljard dollar.

Deze megabeloning is zelfs voor hem dan ook behoorlijk ongekend, maar Bloomberg onderstreept wel dat het nog niet zover is. Het gigantische bedrag is naar verluidt aan Musk voorgesteld als hoogst mogelijke eindbeloning voor de komende tien jaar, waarin er het nodige moet gebeuren bij Tesla. Zo eindigen al die nullen alleen bij Musk als de marktwaarde van Tesla in dat decennium stijgt van de huidige 1 biljoen naar 8,5 biljoen, onder meer doordat Musk z’n Robotaxi-beloften werkelijkheid worden. Dan zou ook Musks aandeel in Tesla kunnen groeien naar 25 procent, vanaf ongeveer 15 procent nu.