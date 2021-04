Elektron Motors komt met elektrische extremist

Koppel een stel buitenissig krachtige elektromotoren aan een accupakket, vouw er een heftig ogende koets omheen en voilà: een nieuwe hypercar is geboren. Dat lijkt het recept te zijn dat het in Duitsland gevestigde Elektron Motors lijkt te volgen.

Elektron Motors is een vorig jaar als Elektron Innovativ in Duitsland uit de grond gestampt bedrijf dat op termijn een elektrische hypercar uit zou brengen. Die One geheten extremist zou dankzij vier elektromotoren 1.360 pk sterk moeten worden. Elektron Innovativ heet inmiddels Elektron Motors en lijkt de One (foto 8 en 9) naar de verre toekomst te hebben verwezen. Het bedrijf heeft nu een stel designschetsen klaarliggen van een andere hypercar: de Quasar.

De Quasar is op papier nog een tandje heftiger dan de One. Niet alleen oogt de Elektron Quasar alsof hij z'n toeschouwer het liefst met huid en haar verslindt, ook z'n aandrijflijn is op z'n zachtst gezegd over de top. De Quasar, die vooralsnog alleen in de vorm van een stel designschetsen bestaat, krijgt volgens zijn scheppers vier elektromotoren die samen goed zijn voor - jawel - 2.300 pk. Het gevaarte zou in minder dan 1,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h moeten kunnen sprinten en zou een topsnelheid van 450 km/h moeten kunnen halen. Volgens Elektron moet de Quasar een rondje op de Nürburgring-Nordschleife in slechts 5 minuten en 10 seconden kunnen afleggen. Ter vergelijking: de niet-straatlegale Volkswagen ID.R legde een 'rondje Ring' in 6:05;336 af en de heftige tevens niet straatlegale Porsche 919 Hybrid Evo wist een ronde op het dik 20 kilometer lange circuit in 5:19;546 te klaren.

De Quasar moet in het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn. Volgens het bedrijf komen er 99 stuks van beschikbaar die elk dik € 2 miljoen gaan kosten. Een zoveelste luchtkasteel lijkt geboren, of heeft dit potentie? Na de Quasar moet ook de One nog op de markt komen.