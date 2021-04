Elektrische Xpeng P5 is interessant voor Europa

Xpeng is een in 2014 door voormalige bestuursleden van de Chinese GAC Group opgericht merk dat puur en alleen elektrische auto's voert. De Xpeng verkoopt in Noorwegen al de G3, een compacte cross-over en heeft in China ook een tweede model in het gamma: de P7. De P7 is een 4,9 meter lange elektrische sedan die in de vorm van deze splinternieuwe Xpeng P5 een kleinere sedanbroer krijgt. Ook de Xpeng P5 is natuurlijk geheel elektrisch.

De P5 is 4,81 meter lang, 1,84 meter breed en heeft een wielbasis van 2,77 meter. Daarmee is hij slechts 7 centimeter korter dan de grote sedan P7, die wel een 23 centimeter langere wielbasis heeft. Uitgebreide technische specificaties houdt Xpeng nog even onder de pet, al geeft het merk wel aan dat de auto zo'n 600 kilometer ver moet komen op een acculading. De P5, die overigens volgend jaar pas officieel in de verkoop gaat, heeft een bagageruimte van 450 liter en is onder meer uitgerust met wat Xpeng 'Xpilot 3.5' noemt, een uitgebreidere versie van het autonome rijsysteem (Xpilot 3.0) dat in de P7 zit.

Xpeng presenteert de P5 onder andere met een 'theatermodus' en een 'slaapmodus'. Zo is moeten de stoelen volledig plat neer te klappen zijn om een dutje te kunnen doen, al moet de boel ook zo te vouwen zijn dat je onderuitgezakt met de benen vooruit op een gigantisch scherm een film kunt kijken. De P5 heeft een relatief minimalistisch ogend dashboard met een groot verticaal infotainmentscherm dat de complete middenconsole beslaat. Achter het stuurwiel zit een digitaal instrumentarium. Het is nog niet bekend of Xpeng de P5 en P7 ook naar Noorwegen en later naar de rest van Europa gaat brengen.