De Volvo EX90 is pas kort op de markt, maar krijgt nu al een grote aanpassing. De elektrische SUV wisselt van 400 naar 800 volt-architectuur. Dat brengt hogere laadvermogens met zich mee, maar vast ook enige teleurstelling voor wie al een EX90 heeft.

Op de Nederlandse marktintroductie van de Volvo EX90 hebben we even moeten wachten. Zo'n twee jaar nadat de elektrische SUV werd gepresenteerd, rolden de eerste exemplaren medio 2024 van de band. Wie nu een Volvo EX90 rijdt, krabt zich ongetwijfeld even achter de oren. De Volvo EX90 ondergaat nu namelijk al een flink technische wijziging. De elektronische architectuur van de Volvo EX90 wisselt namelijk van 400 naar 800 V. We kunnen ons voorstellen dat dit voor wie lang op de EX90 heeft gewacht en er inmiddels een heeft voelt als een bittere pil.

Dankzij de 800 V-boordspanning kan de Volvo EX90 namelijk sneller laden. Het maximum DC-laadvermogen net als voorheen 250 kW, maar volgens Volvo vermindert de nieuwe 800V-architectuur de warmteontwikkeling tijdens het opladen 'waardoor snellere laadsnelheden mogelijk zijn'. Daar komt bij dat Volvo ook de batterijbeheersoftware heeft verbeterd. Volgens Volvo kun je in 10 minuten laden nu 250 kilometer actieradius bijladen.

Nieuwe accu's en motoren

Er is meer. Veel meer. Zo brengt Volvo nieuwe elektromotoren én nieuwe accu's naar de EX90. De Volvo EX90 Single Motor was 279 pk sterk en had een 104 kWh (netto) accu, goed voor een bereik van 580 kilometer. De EX90 Single Motor heeft nu een 88 kWh accu (netto) en is 333 pk sterk. Het bereik is met 570 kilometer in absolute zin kleiner, maar is relatief gezien netjes. De EX90 Single Motor is wél aanzienlijk rapper. Hij sprint voortaan in 6,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h (eerder: 8,4 seconden). Ook mooi meegenomen: het maximum trekgewicht is met 300 kilo toegenomen tot 1.500 kilo. De nieuwe accu en de elektromotoren zijn lichter dan voorheen en ook dat is natuurlijk winst.

De Twin Motor en Twin Motor Performance wisselen hun 102 kWh (netto) accu's om voor 111 kWh (netto) grote exemplaren. De Twin Motor combineert die met twee samen 456 pk sterke elektromotoren. De Twin Motor was eerder 408 pk sterk. Met zijn hogere vermogen zoemt de EX90 Twin Motor in 5,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn bereik: 620 kilometer. Dat is één kilometer meer dan de Twin Motor eerder kwam.

De Volvo EX90 Twin Motor Performance is natuurlijk weer een stuk potenter dan de Twin Motor. Hij was 517 pk sterk, maar brengt nu maar liefst 680 pk op de been. De actieradius is met 620 kilometer met 5 kilometer gegroeid. In slechts 4,2 seconden stampt de EX90 Twin Motor Performance naar een snelheid van 100 km/h. Voor de aanpassing deed -ie dat in 4,9 seconden.

Doorpakken

Volvo doet meer dan het herzien van de aandrijflijnen. Zo is het elektrochromatisch de verduisteren panoramadak nu ook beschikbaar op de EX90. Het is standaard op de Ultra en optioneel voor de Plus-uitvoering. Het infotainmentsysteem draait voortaan op - we quoten Volvo - "een dubbele NVIDIA DRIVE AGX Orin-gebaseerde core computer met 500 TOPS rekenkracht." Dat heeft onder meer tot gevolg dat het systeem sneller werkt. Zaken als de rijsassistentiesystemen moeten er ook sneller en nauwkeuriger van worden. Ook moet de EX90 sneller kunnen opstarten na lang stilgestaan te hebben. Ook zegt Volvo het energiebeheer in parkeerstand te hebben verbeterd. De actieradius blijft dankzij een verbeterde slaapstand beter behouden. Hier is wél goed nieuws voor wie al een EX90 heeft. Volvo's EX90 van modeljaar 2025 krijgen een gratis upgrade van de computer.

Het EX90-nieuws blijft doorgaan. Zo is de elektrische SUV er voortaan ook als zeszitter. Interessant: die configuratie is ook beschikbaar voor de Single Motor in Core-uitvoering, al verliest de EX90 Single Motor Core wél de mogelijkheid om als zevenzitter uitgedost te worden. De andere uitvoeringen zijn als zes- en als zevenzitter te krijgen.

Prijzen Volvo EX90 (modeljaar 2026) - september 2025

Vermogen Accu Actieradius Uitvoering Vanafprijs Single Motor 333 pk - 480 Nm 88 kWh 570 kilometer Core €84.495 Single Motor 333 pk - 480 Nm 88 kWh 570 kilometer Plus €88.995 Twin Motor 456 pk - 670 Nm 102 kWh 620 kilometer Plus €94.495 Twin Motor 456 pk - 670 Nm 102 kWh 620 kilometer Ultra €102.995 Twin Motor Performance 680 pk - 870 Nm 102 kWh 620 kilometer Plus €99.495 Twin Motor Performance 680 pk - 870 Nm 102 kWh 620 kilometer Ultra €107.995

Technisch broertje Polestar 3 ondergaat straks vergelijkbare technische wijzigingen. Daarover later meer.