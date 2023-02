De eerste berichten over een elektrische Tiguan bereikten ons in december. Het lijkt wellicht een wat vreemde keuze om met zo’n elektrische SUV te komen, zeker omdat Volkswagen met de ID4 en ID5 al EV’s van een vergelijkbaar formaat in huis heeft. Toch lijkt het erop dat Volkswagen naast de ID-modellen straks ook ‘gewoon’ weer elektrische auto’s onder de meer klassieke modelnamen gaat bouwen. Dat geldt bijvoorbeeld voor een toekomstige Golf, maar dus ook voor de Tiguan. Een enigszins vergelijkbare tactiek zien we bij Volvo, dat zowel ‘eigen’ EV’s als EV’s onder het hippere Polestar-label aanbiedt. Daarbij gaat het echter om twee merken, terwijl deze differentiatie bij Volkswagen binnen één enkel merk moet plaatsvinden.

Hoe Volkswagen de elektrische Tiguan straks precies naast de ID-EV’s parkeert, zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat de auto er komt, lijkt echter wel zeker. Automobilwoche meldt dat voorzitter van de ondernemingsraad Daniela Cavallo zelfs al heeft aangekondigd waar de auto zal worden gebouwd. Dat zal ‘gewoon’ gebeuren in Wolfsburg, dus in de thuisstad van Volkswagen. Daar is naar verluidt wat productiecapaciteit over, omdat de top-EV die als Trinity bekendstaat, wat vertraging oploopt.

Ook in de spreekwoordelijke wandelgangen gonst het omtrent de elektrische Tiguan. Zo zou de auto gebruikmaken van het MEB+-platform, een elektrische basis die als de opvolger van het huidige MEB kan worden gezien. Dat doet vermoeden dat de elektrische Tiguan niet zomaar een brandstof-Tiguan met een elektrische aandrijflijn gaat worden, zoals de e-Golf dat ten opzichte van de reguliere Golf was. Een MEB-basis leent zich immers niet voor een toepassing met een benzinemotor. De ‘ID Tiguan’, zoals de auto wellicht gaat heten, zal dus waarschijnlijk alsnog weer anders worden dan de reguliere nieuwe Tiguan, die ergens in 2023 moet worden gepresenteerd. Hij zal echter ook niet de typische ID-uiterlijkheden hebben die we van de huidige EV’s van Volkswagen kennen. Dat is naar wat wij nu weten misschien zelfs wel zijn grootste ‘usp’: wel de MEB-technologie, maar niet het wellicht wat smaakgevoelige ID-uiterlijk.