Volkswagens elektrische ID-familie bestaat in Europa uit de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz. De ID6 bestaat ook, maar die aan de Chinese markt voorbehouden elektrische SUV is hier een onbekende. De Volkswagen ID7 komt wél naar Europa. Begin dit jaar liet Volkswagen dat elektrische equivalent van de Passat al eens in een strak stickervelletje zien en AutoWeek heeft nu de eerste foto's van de definitieve productieversie van de ID7 te pakken.

In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie hebben we foto's opgevist van de Volkswagen ID7. Hoewel, ID7... Op de bilpartij van de elektrische sedan lezen we 'ID7 Vizzion'. Die Vizzion-toevoeging is natuurlijk een verwijzing naar studiemodellen als de ID Vizzion Concept uit 2018 en de ID Space Vizzion uit 2019. In Europa kun je het Vizzion-deel van de naam gewoon wegstrepen. Hoe we dat zo zeker weten? Welnu. Volkswagen heeft in China twee joint-ventures: SAIC Volkswagen en FAW Volkswagen. Die twee samenwerkingsverbanden produceren en verkopen vaak dezelfde modellen die slechts op detailniveau en wat modelnaam betreft van elkaar afwijken. Zo verkoopt SAIC Volkswagen de ID4 in China als ID4 X en staat de ID4 bij FAW Volkswagen als ID4 Crozz op de prijslijst. Over het algemeen zijn de versies die FAW Volkswagen verkoopt meer gelijk aan de versies die je in Europa kunt kopen. Aangezien de ID7 Vizzion die in dit artikel de hoofdrol speelt door FAW Volkswagen is geregistreerd, gaan we er vanuit dat de ID7 Vizzion zoals je die op de foto's ziet ook naar Europa komt, maar dan dus simpelweg als Volkswagen ID7.

De Volkswagen ID7 'Vizzion' lijkt dan ook zeer sterk op de ID7 zoals Volkswagen die tijdens de CES in januari in Las Vegas liet zien. Maar dan dus zonder stickerwerk. De elektrische sedan krijgt in de koets verzonken portiergrepen, een herkenbaar ID-front en een bilpartij met daarin optisch aan elkaar geknoopte achterlichten. Het zou zomaar kunnen dat de concrete invulling van die achterlichten in Europa iets anders gaat zijn. Opvallend is de kleurstelling van dit gezien de wielen relatief eenvoudig uitgevoerde exemplaar. Dat is namelijk in een contrasterende 'kleur' uitgevoerd.

We kunnen ook de eerste specificaties melden. Volgens zijn Chinese registratie is deze Volkswagen ID7 Vizzion 4,96 meter lang, 1,86 meter breed en 1,54 meter hoog. Zijn wielbasis bedraagt 2,97 meter. De op zijn laatste benen lopende Volkswagen Passat is 4,77 meter lang en heeft een wielbasis van 2,79 meter. De ID7 is dus een ruime twintig centimeter langer dan de Passat en heeft ook ruim twintig centimeter meer tussen z'n voor- en achteras. Ook blijkt uit de Chinese registratiedata dat de ID7 Vizzion een 204 pk sterke elektromotor heeft en 2.122 kilo in de schaal legt. De topsnelheid van deze 204 pk sterke variant zou 155 km/h bedragen. Reken in ieder geval op de komst van meerdere motorversies. Daarnaast verwachten we dat de ID7 op termijn ook een Variant-versie krijgt. In 2019 blikte Volkswagen met de reeds genoemde ID Space Vizzion namelijk vooruit op een elektrische Variant-achtige in het Passat-segment.

Volkswagen gaf zelf al aan dat de ID7 - die net als de bestaande ID-modellen op het MEB-platform komt te staan - een actieradius van tot 600 kilometer krijgt. Het interieur van de ID7 liet Volkswagen ook al eens zien. We verwachten dat het niet lang meer duurt voordat Volkswagen de voor Europa bestemde ID7 presenteert.