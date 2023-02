Elektrische Volkswagen ID2: kleine broer ID3 betrapt

Volkswagen verkoopt in Europa al de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz en daar komt binnenkort ook nog eens een elektrische sedan bij: de ID7. Ook Volkswagen heeft zijn vizier gericht op het segment van de compacte elektrische cross-overs. Zo komt het op termijn met een elektrisch model onder de ID3, een auto die mogelijk ID2 gaat heten. Het testwerk met de techniek van die Volkswagen ID2 is inmiddels in volle gang!

'Maar wacht even, dit is toch gewoon een ID3?' - horen we je denken. Niets is minder waar. Volkswagen heeft de koets van de ID3 om de techniek van de ID2 gevouwen. De carrosserie van de ID3 dient hier dus puur als verpakking van de ID2-techniek. We hebben dan ook te maken met een zogenoemde mule. Wie iets langer naar de foto's kijkt, ziet ongetwijfeld dat Volkswagen de ID3 aanzienlijk heeft ingekort om de boel passend te kunnen maken.

In 2021 liet Volkswagen tijdens de IAA de ID Life Concept zien, een vooruitblik op een compacte EV met een opvallend minimalistisch ontwerp. Het design van die concept-car zou bij het management in Wolfsburg uit de gratie zijn geraakt en dus gaat de ID2 er waarschijnlijk heel anders uitzien. Hoe precies, dat is nog even onbekend. Wél weten we al iets over de techniek. Zo komt de Volkswagen ID2 op een ingekorte versie van het MEB-platform te staan dat MEB Short gaat heten.

Aanvankelijk riep Volkswagen dat de compacte elektrische nieuwkomer een vanafprijs krijgt van tussen de €20.000 en €25.000. Of dat gaat lukken, is natuurlijk nog maar de vraag. De Volkswagen ID2 krijgt binnen de Volkswagen Groep gezelschap van twee zustermodellen. Zo komt Cupra met de technisch aan de ID2 gerelateerde UrbanRebel en ook Skoda heeft een compacte EV in het vat zitten. Seat is aangewezen om het elektrische drietal per 2025 te gaan produceren in Spanje. Jaarlijks moet het om maar liefst 500.000 exemplaren gaan.