Gaat een elektrische personenbus van minimaal zo'n 2.500 kilo goed samen met een sportief label? Volgens Volkswagen in ieder geval wel. De Volkswagen ID Buzz krijgt een sportieve topversie en het is die ID Buzz GTX die op deze spionageplaten al behoorlijk goed te zien is.

Lang was de personenautoversie van de Volkswagen ID Buzz er slechts in één variant. De ID Buzz was er namelijk enkel in 'korte' vorm en had altijd een 204 pk sterke elektromotor en een 77 kWh accupakket. Eerder dit jaar kreeg de elektrische ID Buzz gezelschap van een verlengde versie. Die is zo'n 25 centimeter langer dan het eerder verschenen model en heeft een wielbasis die met eenzelfde aantal centimeters is toegenomen. Het is die Volkswagen ID Buzz 'LWB' die ook met een 286 pk krachtig elektrohart en een 86 kWh accu beschikbaar komt. Maar er is meer. Hij komt namelijk ook als sportieve ID Buzz GTX.

Dat Volkswagen een GTX-versie van de ID Buzz in het vat heeft zitten, was al bekend. Elk ID-model zou immers een GTX-variant krijgen, dus ook de ID Buzz. Op deze set foto's is de ID Buzz GTX al goed te zien, vrijwel zonder enige vorm van camouflage. Je herkent de ID Buzz GTX op deze foto's vooral aan zijn voorbumper. Die is met zijn grotere koelopening en verticale georiënteerde elementen op de hoeken namelijk anders dan die van elke andere reeds bestaande ID Buzz. Of de ID Buzz GTX verder volgehangen wordt met optische extraatjes? We mikken erop dat dat mee gaat vallen. GTX is immers het elektrische equivalent van GTI - niet van R - en ook de bestaande ID4 GTX en ID5 GTX zijn geen visueel schreeuwerige verschijningen.

Over die ID4 GTX en ID5 GTX gesproken: die hebben twee samen 299 pk sterke elektromotoren. De Volkswagen ID Buzz GTX lijkt een stuk potenter te worden. Volgens eerdere berichtgeving wordt de ID Buzz GTX namelijk 340 pk sterk. De 204 pk sterke 'korte' ID Buzz bereikt vanuit stilstand in 10,2 tellen een snelheid van 100 km/h. Met 136 pk extra weet de GTX-variant daar ongetwijfeld enkele seconden van af te snoepen.

Aangezien Volkswagen de ID Buzz GTX al zonder plakkers de deur uit stuurt, verwachten we dat een publieksdebuut niet heel lang op zich laat wachten.