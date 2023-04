Elektrische Vinfast VF8 tot bijna €15.000 goedkoper

De Vinfast VF8 en VF9 zijn de eerste elektrische SUV's die het Vietnamese Vinfast in Nederland op de markt brengt. Het tweetal was in Nederland aanvankelijk via twee constructies beschikbaar. Met of zonder accuhuur. Vinfast parkeerde de SUV met twee verschillende aandrijflijnen op de prijslijst. Hij was er als Eco met 353 pk en 500 Nm krachtige elektromotoren en als rianter uitgeruste Plus met twee samen 408 en 620 pk sterke motoren. Beide motorversies vielen te combineren met een 82 kWh-accu en met een 87,7 kWh groot exemplaar. De VF8 Eco en VF8 Plus met 87,7 kWh-accu worden achtereenvolgens €11.990 en €14.900 goedkoper. Daarmee zijn ze nu niet alleen fors voordeliger dan voorheen, maar zelfs goedkoper dan de varianten met de kleinere 82 kWh accu. De versies met kleinere accu verdwijnen dan ook uit het Nederlandse aanbod.

De Vinfast VF8 heeft na de prijsverlaging in Nederland - inclusief accu - een vanafprijs van €53.900. Voor dat geld krijg je dus de 353 pk sterke Vinfast VF8 Eco met 87,7 kWh accu. Die kostte voorheen zo'n 65 mille en is nu dus voordeliger dan die VF8 Eco voorheen met kleinere 82 kWh accu was (zo'n 63 mille). De Vinfast VF8 Eco met 87,7 kWh accu komt tot 471 kilometer ver op een volle lading stroom.

Liever de krachtigere Vinfast VF8 Plus? Die 408 pk krachtige versie kost met de 87,7 kWh accu nu €59.790. Eerder telde je voor de VF8 in die configuratienog zo'n €74.000 neer. De nog geen 60 mille waarvoor de Vinfast VF8 Plus met 87,7 kWh accu nu in Nederland wordt aangeboden, is op zijn beurt dus aanzienlijk minder dan de kleine 70 mille waarvoor de VF8 Plus met kleinere 82 kWh accu eerder in de orderboeken stond. Ook hier is het dus niet gek dat de 82 kWh-versie verdwijnt.

Wat de prijsverlaging voor gevolgen heeft voor de aanschafconstructie met accuhuur - en of die optie blijft bestaan - is op moment van schrijven nog niet helder. Ongetwijfeld hoopt Vinfast de VF8 met de prijsverlaging concurrerender in de markt te zetten. De standaarduitrusting van de elektrische SUV in Eco-trim is al riant, maar de Plus gaat daar met zaken als een twaalfvoudig elektrisch verstelbare, verwarmbare én geventileerde bestuurdersstoel, een tienvoudig verstelbaar exemplaar dat tevens verwarmbaar en ventileerbaar is voor de bijrijder nog even overheen. Ook heb je in de VF8 Plus een verwarmbare en ventileerbare achterbank. Aan verwennerij dus geen gebrek.

Prijzen Vinfast VF8

Uitvoering Vermogen Accupakket Actieradius Vanafprijs VF8 Eco 353 pk - 500 Nm 87,7 kWh 471 kilometer € 53.900 VF8 Plus 408 pk - 620 Nm 87,7 kWh 447 kilometer € 59.790

Vinfast VF9

Ook voor de Vinfast VF9 hebben we nieuws, al betreft dat geen prijsverlaging. Sterker nog, de vanafprijzen van de grotere broer van de VF8 gaan juist omhoog. Bij de Vinfast VF9 gaat er in het Nederlandse leveringsgamma simpelweg een streep door de versies met de 'kleinste' accu. Het 92 kWh-pakket verdwijnt van de prijslijst, met als gevolg dat alleen het 123 kWh grote pakket overblijft. De Vinfast VF9 is er slechts in één motorversie en heeft altijd twee samen 408 pk en 620 Nm sterke elektromotoren. Het verschil tussen de Eco- en Plus-smaak zit hem bij de VF9 dan ook niet in de aandrijflijn, maar puur in de uitrusting. De prijzen van de overgebleven Vinfasts VF9 zijn niet veranderd.

Prijzen Vinfast VF9