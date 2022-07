Elektrische toplimo Cadillac Celestiq laat interieur zien

Cadillac waagt zich weer aan een echte toplimousine. De volledig elektrische Cadillac Celestiq komt er echt aan, al volgt er later deze maand eerst een concept-car. Daarvan krijgen we nu weer het een en ander te zien.

Je leest het goed: Cadillac jaagt met de Celestiq niet de Mercedes-Benz S-klasse, maar de EQS na. Dan moeten we ook meteen die andere elektrische toplimousine noemen, de Lucid Air. Net als die auto’s wordt de topper van General Motors een indrukwekkende, langgerekte sedan. Anders dan de andere twee bouwt hij op Cadillacs ‘heritage’. Althans, dat zeggen ze bij Cadillac zelf. Er zit echter wat in, want het vlammend rode interieur doet toch wat aan de enorme sleeën van het merk uit de jaren vijftig denken.

Het beeld toont het Celestiq-binnenste vanuit de bagageruimte. Zo leren we ook dat de auto geen sedan, maar een vijfdeurs liftback wordt. Precies als de EQS, dus. We zien twee aparte stoelen achterin en uiteraard ook voorin, gescheiden door een middentunnel met allerlei armsteunen én touchscreens. Dat het geen sedan is, blijkt ook aan de buitenkant. De vrijgegeven afbeelding (foto 4) toont een vlak liggende achterruit, maar geen uitstekende kont.

Toch beschikt de buitenzijde van de Celestiq over wat je ‘klassieke verhoudingen’ zou kunnen noemen. Daar bedoelen we een lange neus en een korte overhang aan de voorzijde mee, net als bij een limo met een grote verbrandingsmotor in de neus. Wat dat betreft lijkt de Cadillac juist meer op de BMW i7 dan op de genoemde Mercedes en Lucid, al komt er van de Celestiq geen versie met een verbrandingsmotor aan boord.

Cadillac is bezig aan een snelle overgang op volledig elektrisch. De eerste stap daarin was in 2021 de Lyriq, die behalve een deel van zijn naam ook veel designelementen deelt met de nog te presenteren Celestiq. De Lyriq is echter een middelgrote SUV, geen topklasse limousine. De auto staat op het Ultium-platform van GM, dat ook onder de volledig elektrische GMC Hummer EV te vinden is.

De ‘show car’ die als voorbode van de Celestiq dient, wordt op 22 juli officieel onthuld.