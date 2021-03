Lucid Motors meldde in september 2020 dat het de elektrische Lucid Air een SUV-broer zou geven. Het merk liet al een stel ietwat donkere foto's van een pre-productieversie van die elektrische SUV zien, een auto die Lucid de voorlopige de werktitel Project Gravity gaf. AutoWeek heeft nu de patentplaten van wat waarschijnlijk de productieversie van die 'Gravity' is in handen.

Lucid's elektrische SUV krijgt een korte neus en een ver het dak in lopende voorruit. Verder naar achteren zit nog nog een glazen dak. De Gravity krijgt onder meer verzonken handgrepen en krijgt gewoon conventionele zijspiegels. Over de gehele breedte van de bilpartij loopt net als bij de Lucid Air een dunne lichtbalk. Het design van de Gravity lijkt voor een EV van een start-up opvallend nuchter en dat is tegenwoordig best eens een verademing.

De Lucid Air is in Nederland al te reserveren en gaat in de tweede helft van dit jaar in productie. In 2023 krijgt die elektrische sedan gezelschap van de Gravity, een SUV met plek voor maximaal zeven zittenden. Net als de Lucid Air maakt de Gravity straks gebruik van een modulair platform dat de start-up Leap Electric Advanced Platform (LEAP) heeft gedoopt. Die basis kan onder meer overweg met twee en zelfs drie elektromotoren.

De Lucid Air komt in ieder geval in diverse smaken op de markt. Zo zal er in ieder geval een versie komen met een 75 kWh accupakket en een zo'n 400 pk en 600 Nm sterke aandrijflijn. Ook heeft Lucid een vierwielaangedreven variant met ruim 1.000 pk en een 110 kWh grote batterij in het vat zitten. Die topversie zou 832 volgens de NEDC-methode vastgestelde elektrische kilometers uit z'n pakket moeten kunnen persen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Lucid Gravity met vergelijkbare aandrijflijnen beschikbaar komt.