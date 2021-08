Elektrische Subaru Solterra in beeld

In mei werd meer bekend over de eind vorig jaar al aangekondigde elektrische SUV van Subaru, een auto die een broertje wordt van de uiteindelijke productieversie van de Toyota bZ4X Concept. Hoewel die bZ4X Concept al vrij productierijp oogde, had het studiemodel met name in het interieur nog wat conceptuele glimmers. Het is opvallend dat Subaru eerder dan Toyota foto's vrijgeeft van de productieversie van zijn versie van die auto, al is het natuurlijk Suabru's goed recht.

De Solterra en diens op stapel staande Toyota-broertje zijn namelijk door Subaru en Toyota samen ontwikkeld. Hierbij heeft Subaru geprofiteerd van Toyota's kennis op het gebied van elektrificatie terwijl Toyota op AWD-vlak gebruik kan maken van Subaru's eindeloze kennis. Subaru geeft het platform onder de Solterra overigens een andere naam dan Toyota. Waar de bZ4X van Toyota volgens dat merk op het E-TNGA-platform staat, noemt Subaru die basis het e-Subaru Global Platform. De modelnaam Solterra is een samentrekking van de woorden Sol en Terra, woorden die in het Latijn respectievelijk Zon en Aarde betekenen. Lekker groen.

Subaru zegt nog niet wanneer het de Solterra onthult. Wel weten we dat de auto medio volgend jaar niet alleen in de Verenigde Staten, Japan en China, maar ook in Europa op de markt komt. Eenmaal op de markt moet de Solterra het opnemen tegen elektrische modellen als de Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq iV.