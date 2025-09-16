Elektrische Subaru Solterra €10.000 goedkoper

De Subaru Solterra is aanzienlijk goedkoper dan hij was. Subaru strooit voor de elektrische Solterra namelijk met een gigantische korting van wel €10.000.

Normaliter vraagt Subaru minimaal €53.665 voor de 218 pk sterke elektrische Solterra. Die naamloze variant staat nog altijd in de configurator, maar nu voor €10.000 minder dan voorheen. Dat betekent dat de Subaru Solterra in ieder geval tijdelijk een vanafprijs heeft van €43.665. De korting die de Nederlandse importeur op de Solterra geeft noemt het Stock Deal en dat wijst erop dat we te maken hebben met voorraadmodellen. Er valt wat kleuren betreft behoorlijk wat te kiezen, al is enkel zwart zonder meerprijs beschikbaar. Voor alle andere kleuren betaal jr €750 extra. De Subaru Solterra Sky Package is er na aftrek van de €10.000 voor €47.665. Deze variant is ook in Harbor Mist Gray Dualtone leverbaar, al kost die kleur €1.200 extra. Ongeacht de gekozen variant is de Subaru Solterra 218 pk sterk en zit er een 71,4 kWh accupakket in de bodem. Die combinatie is goed voor een bereik van tot 465 kilometer.

Ongetwijfeld houdt de kortingsactie verband met de komst van de vernieuwde Subaru Solterra. Die is reeds voor de Europese en dus ook Nederlandse markt gepresenteerd. Over vernieuwde of nieuwe Subaru's gesproken: ook de E-Outback - het zustermodel van de Toyota bZ4X Touring - komt onze kant op.