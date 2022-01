Elektrische Subaru Solterra als STI

Subaru hijst speciaal voor de Tokyo Auto Salon zijn elektrische Solterra in een sportief ogend STI-jasje. We zien een Subaru Solterra met een dakspoiler, rode spoilers en lipjes en rode accenten op de wielen. Subaru spreekt ook van aanpassingen aan het interieur, maar geeft geen beeldmateriaal van het binnenste van de Solterra STI vrij. Of de Solterra STI ook krachtiger is dan een reguliere uitvoering? We wagen het te betwijfelen, het is immers geen knalharde WRX STI.

Gelijktijdig met de Solterra STI trekt Subaru het doek van de STI E-RA Concept. Dat is een vooruitblik op een elektrische racer die vooral bedoeld is om ervaring op te doen in een wereld waarin 'de autosport CO2-neutraal is'. Je gaat de STI E-RA Concept dan ook daadwerkelijk op de circuits zien. Subaru wil met de STI E-RA onder meer een ronde op de ruim 20 kilometer lange Nürburgring-Nordschleife in 6 minuten en 40 seconden afleggen. Om dat in perspectief te zetten: de Porsche 911 GT2 RS joeg in 6 minuten en 38 seconden over het Duitse circuit.

Gelukkig is van de STI E-RA Concept wel enige informatie beschikbaar. De platte elektrische racer heeft vier elektromotoren die samen 1.088 pk opwekken. Het accupakket is met zijn capaciteit van 60 kWh niet overdreven groot, maar dat scheelt natuurlijk behoorlijk in gewicht.