'Elektrische Skoda Octavia Combi' in aantocht

Skoda slaat zijn elektrische vleugels uit. Het heeft al heel wat elektrische modellen in het aanbod, maar er is een interessant segment waarin het geen elektrische auto aanbiedt: dat van de elektrische gezinsauto's. Nog niet, in ieder geval. Maar hij komt wel en mogelijk krijgen we daarvan dit jaar al iets te zien.

Skoda heeft het maar druk. In korte tijd heeft het de Superb en Kodiaq volledig vernieuwd en ook wat elektrische modellen betreft maken de Tsjechen meters. De Skoda Enyaq en Enyaq Coupé zijn herzien en met de Elroq heeft Skoda sinds kort een compactere elektrische SUV in het aanbod. Met de nog op de markt te brengen Epiq verschijnt er zelfs een elektrische cross-over die een vanafprijs van zo'n €25.000 moet krijgen. Ook komt er een elektrische SUV met zeven zitplaatsen. In de markt voor een elektrische stationwagon? Dan kun je straks ook bij Skoda terecht.

We spoelen even terug naar april 2023. Toen liet Skoda zes digitale sculpturen zien van de nieuwe of vernieuwde elektrische modellen die het de komende jaren op de markt zou brengen. Daar zaten de vernieuwde Enyaq en Enyaq Coupé tussen, evenals de Elroq. Daarnaast gaf Skoda met een van die voorproefjes weg dat het met een kleinere elektrische cross-over zou komen. Vorig jaar vulde Skoda die nieuwkomer concreter in met de presentatie van het studiemodel Epiq. Tussen de vooruitblikkende vormen zat in 2023 zelfs een grotere SUV. Ook die werd later concreter ingevuld in de vorm van de Vision 7S. Dat wordt een elektrische SUV met tot wel zeven zitplaatsen, en daarmee een groter en nog praktischer alternatief voor de Enyaq. De zesde en laatste autovorm die ruim twee jaar geleden werd getoond, was overduidelijk een elektrische stationwagon. Rond die elektrische combi van Skoda is het lang stil gebleven, maar die stilte wordt mogelijk nog dit jaar doorbroken.

Het normaliter goed ingevoerde Automotive News zegt van Skoda te hebben vernomen dat het dit jaar rond IAA van München een studiemodel laat zien dat die elektrische stationwagon verder invult. Wat we weten van de elektrische stationwagon is dat hij zo'n 4,7 meter lang wordt. Dat zou hem wat formaat betreft vergelijkbaar maken met de Skoda Octavia (Combi). Of Skoda de elektrische Combi ook wat naamgeving betreft aan de Octavia koppelt, is op dit moment niet duidelijk. De Volkswagen ID7 Tourer is met zijn wagenlengte van 4,96 meter nog weer een maatje groter.

Afgebeeld: in opdracht van AutoWeek gemaakte illustraties van Skoda's elektrische stationwagon.