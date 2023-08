Elektrische Renault Scenic verschijnt over enkele dagen

Het elektrische nieuws bij Renault wordt al een tijdje beheerst door de retro-Renault 5, maar dat is niet de enige elektrische nieuwkomer. Nog eerder verschijnt namelijk de gloednieuwe Renault Scenic E-Tech Electric. Om precies te zijn komende maandag, 4 september, zo kondigt Renault nu aan. Het wordt geen regelrechte opvolger van de laatste Renault Scénic, want behalve de elektrische aandrijving zijn er nog meer opvallende verschillen. Het is namelijk een SUV in plaats van een MPV (hoe kan het tegenwoordig ook anders) en Renault schrijft de naam Scenic voortaan zonder een accent aigu boven de e. Net als bij zijn kleinere broer, de Megane E-Tech Electric.

Renault schotelt nog een duistere teaserfoto van het front van de nieuwe Scenic voor, maar stiekem is in grote lijnen allang bekend hoe hij eruit zal zien. Renault presenteerde in mei 2022 namelijk al de behoorlijk productierijpe Scenic Vision en kwam in juni van dit jaar met de daarop gebaseerde H1st Vision. Vorige maand was het tijd voor het echte werk en kwam de productieversie – zij het nog in een bijzonder camouflagepak – volledig in beeld. De Renault Scenic E-Tech Electric lijkt qua ontwerprichting behoorlijk op de Megane E-Tech, alleen dan met net weer even wat scherpere vouwen en natuurlijk vooral in zijn geheel een wat forser koetswerk. De verlichting lijkt wat op die van de eveneens splinternieuwe Renault Rafale.

De Renault Scenic E-Tech Electric staat net als zijn kleinere broer op het CMF-EV-platform, dus reken op een vergelijkbare keuze qua aandrijflijnen. Dat zou betekenen dat het aanbod begint bij een 130 pk sterke versie, die mogelijk wel gelijk de grotere 60 kWh accu krijgt. De sterkste aandrijflijn in de Megane heeft een vermogen van 220 pk en het maximale rijbereik gaat logischerwijs richting de 500 km. Maandag weten we meer!