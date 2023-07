Elektrische Renault 5: productieversie klaar voor 2024

Volgend jaar parkeert Renault eindelijk de productieversie van de inmiddels ruim twee jaar geleden gepresenteerde 5 Prototype in de showrooms. De productieversie gaat Renault 5 heten en wordt een elektrische hatchback die je kunt zien als een moderne interpretatie van de Renaultjes 5 van weleer. Onlangs liet Renault een zilverkleurige versie van de 5 Prototype zien en ook zustermerk Alpine heeft al eens een conceptuele variant van zijn sportieve derivaat ervan opgetrommeld. We kunnen je nu voor het eerst de productieversie van de elektrische Renault 5 laten zien.

Van meet af aan was duidelijk dat de productieversie sterk op de 5 Prototype zou gaan lijken. Hoewel de op deze foto's gekiekte R5'jes in productietrim nog fanatiek zijn bedekt met camouflagemateriaal, is evident dat aan de basisvorm van de 5 Prototype niet wordt getoornd. Sterker nog, ook op detailniveau gaat de elektrische Renault 5 sterk op zijn voorbode lijken. Zo zien we al dat de Renault 5 achterlichten krijgt die op vergelijkbare wijze zijn ingevuld als de exemplaren achterop het studiemodel. Anders dan bij de eerste en tweede generaties R5 zit de kentekenplaat van de elektrische moderne incarnatie daarvan niet in de achterklep, maar in de achterbumper. De handgrepen van de achterportieren zijn in de raamstijl verwerkt. De handgrepen van de voorportieren zijn in tegenstelling tot die van de 5 Prototype niet in de portieren verzonken, maar worden conventionelere exemplaren. Ook zien we dat de kleine zijspiegeltjes van het studiemodel plaats hebben moeten maken voor grotere zijspiegels. Verder is al een stukje van het grote brede display achter het stuurwiel te zien.

De Renault 5 drukt op termijn de op leeftijd rakende Renault Zoe uit het gamma en wordt een regelrechte concurrent van auto's als de Volkswagen ID2 die een jaar na de Renault 5 op de markt komt. De elektrische R5 komt op het CMF-B-EV-platform te staan. Hoewel zo'n 70 procent van de onderdelen van die modulaire basis afkomstig is van het CMF-B-platform dat je kent van auto's als de Clio en Captur, noemt Renault het een volledig op elektrische modellen toegespitst platform. De Renault 5 krijgt volgens de Fransen een laag zwaartepunt, multi-link ophanging achter en een accupakket dat lichter is dan dat van de Zoe. Ook weten we inmiddels dat de elektromotor van de Renault 5 een afgeleide is van de exemplaren die het in de Mégane E-Tech Electric hangt. De Renault 5 - die nadrukkelijk niet als 'duur lifestyle model' in de markt wordt gezet - blijft niet de enige elektrische retro-Renault. Zo komen er onder meer nog een op de R4 geïnspireerde elektrische cross-over en een elektrische Fourgonnette-bestelwagen.

Kortsluiting

Loopt jouw brein ook vast bij het bekijken van foto 13? Tussen de twee ingepakte Renaults 5 ligt iets dat een op zijn kant liggende friettent met een Audi-neus lijkt. Het lijkt echter te gaan om een op zijn zij liggende skilift met Audi-reclame (zie foto 14) Bijzonder.