Elektrische Renault 5 neemt het stokje over van Peugeot

Peugeot en Roland Garros gaan way back. Al sinds de 205 introduceerde Peugeot eens in de paar jaar Roland Garros-uitvoeringen van sommige van zijn modellen, die stuk voor stuk een vrij rijke uitrusting en eigenzinnige doch klassieke aankleding kenden. Onder meer de 106, 306, 206 CC en 806 kenden een dergelijke uitvoering. Vooral de kleur donkergroen kwam daarbij vaak terug, in combinatie met een badge of twee om te duiden dat je met een speciale editie te maken had.

Wat dat laatste betreft verandert er nu weinig, maar van verandering is zeker sprake. Sinds vorig jaar is het namelijk niet Peugeot, maar Renault dat zich als Franse autobouwer aan het tennistoernooi verbindt. Daarom presenteert het merk nu een Roland Garros-uitvoering van zijn elektrische Renault 5 Prototype, waarbij de Fransen vermelden dat het de voorbode is van een productie-uitvoering. Of het daarbij gaat om een gelimiteerde special edition of 'gewoon' een niet al te exclusief uitrustingsniveau, blijft nog gissen.

Minder 'sportieve' kleurstelling dan we tot dusver zagen

De Renault 5 Prototype die het merk onthult op Roland Garros (dat plaatsvindt van 22 mei tot 11 juni) ontbeert de eerdergenoemde badges in elk geval niet. Daarbij wordt de auto door Renault in het satijnwit gespoten, terwijl de wielen een blauwe tint meekrijgen en de daklijn een lichtkleurig accent draagt. Her en der vind je in en op de auto verwijzingen naar het tennistoernooi, zoals achter de voorschermen.

De productieversie van de Renault 5 moet nog onthuld worden en volgt mogelijk nog dit jaar. In 2024 komt de volledig elektrische B-segmenter bij de dealers te staan, waarbij Renault erop mikt dat de vraagprijs scherper wordt dan die van de concurrentie. Overigens schonk ook Alpine inmiddels zijn sausje over het prototype, met deze auto als resultaat.