Elektrische rembekrachtiging - Cornelis schetst

In het remsysteem – buiten beeld voor de bestuurder – voltrekt zich een revolutie: de klassieke vacuümrembekrachtiger maakt plaats voor een elektrische variant en daarbij lijken ook de dagen van de vertrouwde hoofdremcilinder geteld. Met eerst ABS en later ESP dachten we dat het remsysteem wel zo’n beetje klaar was voor de toekomst. Niets is echter minder waar! Met de komst van regeneratief remmende auto’s en de eerste stappen naar autonoom rijden moet er een ontkoppeling plaatsvinden tussen het rempedaal en de remschijven of -trommels. Maarrr … mocht de elektronica falen dan is er toch een vaste verbinding nodig tussen het pedaal en de schijven. Dat klinkt ingewikkeld, maar is het dat ook?

Om auto’s zelfstandig te laten remmen of om de overgang tussen regeneratief en mechanisch remmen te versoepelen bij EV’s en auto’s met een hybride aandrijflijn, volstaat het klassieke remsysteem met vacuümbekrachtiging niet meer. Dat vacuümsysteem is voor diesels en EV’s sowieso nooit handig geweest omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van een onderdruk in het inlaatkanaal en er dus een separate vacuümpomp nodig is.

Bij onderdelenleveranciers als Bosch en Continental zien we systemen waarbij de functie van de vacuümbekrachtiger wordt overgenomen door een vliegensvlug reagerende elektromotor die via een tandwiel- of spindeloverbrenging zorgt dat er remdruk opgebouwd kan worden. Analoog wordt digitaal. In combinatie met adaptieve cruise control (de eerste stappen naar autonoom autorijden) of actieve veiligheidssystemen is het remsysteem met die elektromotoren daarnaast ook in staat om zonder input van de bestuurder de auto af te remmen. Verder is er om regeneratief te kunnen remmen een ontkoppeling mogelijk tussen het rempedaal en de schijfremmen. De elektronica in het ESP-regelblok zorgt dat er geen druk in de remklauwen wordt opgebouwd, maar dat de vloeistof wordt omgeleid, terug richting het vloeistofreservoir

Overigens hebben deze nieuwe remsystemen niet alleen effect bij EV’s, hybriden en zelfstandig remmende auto’s, ook voor conventionele auto’s zijn deze systemen zinvol. De elektrische remsystemen zijn namelijk in staat om de remblokken sneller tegen de schijven te drukken dan dat dat lukt met een conventioneel vacuüm bekrachtigd systeem. Hierdoor is het voortaan mogelijk om (zonder dat dat ten koste van de aanspreeksnelheid gaat) de remblokken net iets verder van de schijven te houden, waardoor er minder wrijving plaats vindt (dat spaart brandstof en dus CO2-uitstoot) en de levensduur van de remblokken wordt verlengd.

Mocht onverhoopt de elektriciteit uitvallen of de computer in de war raken dan moet er toch geremd kunnen worden. En dat kan, voor die onverhoopte situaties blijkt er nog gewoon een hydraulische verbinding tussen het rempedaal en de remblokken overeind, alleen wel onbekrachtigd.

De eerste auto met het systeem van Bosch (de iBooster) hebben we gezien bij de plug-in hybride Porsche 918 Spyder, snel gevolgd door Tesla om de doodeenvoudige reden dat de Autopilot niet uit de voeten kan met een conventioneel remsysteem. Bij Alfa Romeo zien we in de Giulia en de Stelvio systemen zonder hoofdremcilinder van Continental, net als bijvoorbeeld bij de Audi E-tron, de nieuwe A3 en de nieuwe Volkswagen Golf.