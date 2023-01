Elektrische RAM 1500 Revolution Concept: vooruitzien naar 2024

Op het elektrische pick-up-speelveld in de Verenigde Staten is Ram van Stellantis de grote afwezige. Daar komt binnenkort verandering in, bewijst deze Ram 1500 Revolution. Een concept-car, maar ook een concrete belofte.

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: pick-up-trucks zijn in Noord-Amerika van levensbelang. In de VS staan de ‘trucks’ van Ford, Chevrolet en Ram al jaren op de plekken 1, 2 én 3 van de verkoopranglijsten, boven alle ‘normale’ automodellen dus. Niet zo gek, dat de hele wereld het elektrificatieproces van deze categorie met interesse bekijkt. Het begon met de Ford F-150 Lightning, een auto die in het voorjaar van 2021 werd onthuld en waarmee we inmiddels zelfs in Nederland hebben kunnen rijden. Ford was de eerste en maakte zich er in zekere zin ook het makkelijkst vanaf, door eenvoudigweg de bestaande F-150 te elektrificeren. General Motors pakt het anders aan. De elektrische Chevrolet Silverado is een geheel eigen ontwerp, een pick-up die dus niets deelt met zijn benzinegestookte broer. Nouja, één ding dan: ook de elektrische variant heeft een broertje van GMC.

Ram is dus een beetje laat op dit feestje, zoals de Amerikanen zelf zouden zeggen. Het merk van het Stellantis-concern wil zich echter revancheren en komt zoals beloofd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas met een concept-voorbode van de elektrische productie-pick-up die in 2024 moet verschijnen. Die concept-car heet ‘Ram 1500 Revolution’ en maakt daarmee geen geheim van het feit dat het een directe concurrent is van de F-150 en de elektrische Silverado. Met die ‘1500’ hebben we immers een regelrechte klasse-indeling te pakken. Ram bewandelt de weg die General Motors eerder koos en maakt de elektrische pick-up dus van boven tot onder anders dan de bestaande benzine-variant.

In vergelijking met de reguliere Ram 1500, die ook in Nederland verrassend populair is, oogt de auto wat vriendelijker en minder imposant. Daar staat tegenover dat hij wat moderner en futuristischer oogt, al lijkt Ram de bestaande klantenkring op dat gebied niet al te zeer voor het hoofd te willen… rammen, als het ware. De relatief glad gelijnde koets oogt strak en opgeruimd, maar ook stoer en herkenbaar. We zien bijvoorbeeld nog altijd een groot grille-achtig element tussen de koplampen, die uiteraard wel bestaan uit zwierige ledstrepen. De merknaam ‘Ram’ staat in dikke led-letters uitgeschreven over neus en achterkant. Van opzij maakt de duidelijke splitsing tussen de dubbele cabine en de laadbak duidelijk dat het hier nog altijd om een body-on-frame-truck gaat, dus met een separaat chassis. De Ram 1500 ‘BEV’ staat dan ook op het STLA Frame-platform van Stellantis, één van de vier aangekondigde EV-platforms van het concern. De laadklep is gedeeld en kan zowel opzij als naar beneden worden geopend, net als bij de bestaande generatie Ram 1500-trucks. Nieuw is wel dat als de laadbak niet voldoet, er een enorme ‘frunk’ aan extra, afgesloten bagageruimte beschikbaar is. Jawel: ook hier kan de neus van de auto worden volgestouwd met spullen.

Het interieur oogt net als de buitenkant ietwat futuristisch, maar niet al te knettergek. Het is dan ook niet moeilijk om je voor te stellen hoe een productierijpe variant er uiteindelijk uit zal zien. De stoelen staan op rails, die bij de concept-car ook in de laadbak en zelfs in de frunk te vinden zijn. Door het meubilair, maar ook haken en ogen naar wens op die rails te plaatsen, is de indeling van de pick-up volgens Stellantis bijzonder flexibel. Daar draagt ook de flexibele, omklapbare tussenwand aan bij, net als de laadklep die dienst kan doen als laadbak-verlenger. Interessant is dat Ram voor achter de tweede zitrij nog een stel extra stoeltjes voorziet. Deze kunnen naar verluidt desnoods ook in de laadbak worden geplaatst, voor een sensatie die ongetwijfeld vergelijkbaar is met wat achterpassagiers van een Skoda Felicia Fun meemaken.

Exacte specificaties geeft Ram helaas nog niet vrij. Wel weten we dat het STLA Frame-platform goed is voor een bereik van maximaal 800 kilometer. Ook is al bekend dat de RAM-concept een 800 Volt-systeem heeft, zodat hij aan de snellader tot 350 kW moet kunnen halen. De productieversie van deze auto komt zoals gezegd in 2024 op de markt, maar wordt nog in 2023 voorgesteld.