Elektrische Ram 1500 REV heeft groter bereik dan Mercedes EQS

In februari gaf Ram de eerste beelden van de 1500 REV vrij, het elektrische equivalent van de Ram 1500 dat mogelijk zelfs naar Europa komt. Beeldmateriaal van het interieur van de elektrische pick-up hield Ram nog even onder de pet. Net als technische specificaties. Die zijn er nu en mogelijk ligt Ford er wakker van. De elektrische Ford F-150 Lightning schopt het in zijn meest capabele vorm namelijk tot een elektrisch bereik van 510 kilometer. De Ram 1500 REV komt maar liefst meer dan 800 kilometer ver op een volle accu.

De Ram 1500 REV komt in twee smaken beschikbaar, maar vooralsnog heeft elke variant een twee samen 663 pk en 840 Nm krachtige elektromotoren. Het verschil zit hem in het formaat van het accupakket. De basisversie van de 1500 REV krijgt van Ram al een 168 kWh accupakket in zin bodem. Daar perst de elektrische pick-up een bereik uit van tot 563 kilometer. De basisversie komt dus al verder dan de Ford F-150 Lightning in de hoogst gepositioneerde Limited-uitdossing. Maar het kan nog veel gekker. De Ram 1500 REV komt namelijk ook beschikbaar met een immens pakket met een capaciteit van 229 kWh. Het is die versie die het volgens Ram tot een bereik van 500 miles schopt, omgerekend iets meer dan 800 kilometer. Ter vergelijking: de gladder dan een aal zijnde en veel lagere Mercedes-Benz EQS komt tot 762 kilometer ver op een volle accu.

De Ram 1500 REV staat op de STLA Frame-versie van de nieuwe voor EV's bestemde STLA-platformfamilie en kan dankzij 800v-architectuur tot 350 kW snelladen. In de laadbak bevindt zich een 7,2 kW stroomaansluiting om andere apparaten mee op te laden en ín de pick-up is een 3,6 kW-laadpunt te vinden. Wat komen we nog meer te weten? De Ram 1500 REV kan tot 6.350 kilo trekken, heeft een maximum laadgewicht van 1.225 kilo. De frunk - de bagageruimte onder de voorklep - is net als die van de Ford F-150 bepaald niet klein. Je kunt er tot 425 liter aan spul in kwijt.

In het interieur vinden we een 12,3 inch digitaal instrumentarium, een 12 of 14,5 inch groot verticaal georiënteerd infotainmentscherm en zelfs een derde scherm. Dat zit recht voor de bijrijder en heeft een diagonaal van 10,25 inch. De Ram 1500 REV krijgt onder meer een digitale binnenspiegel, een uitgebreid head-updisplay en staat op - afhankelijk van de gekozen versie - 19- tot 22-inch groot lichtmetaal.

De Ford F-150, Ram 1500 REV en de Rivian R1T blijven niet de enige elektrische pick-ups op de Amerikaanse markt. Zo komt Chevrolet met een elektrisch equivalent van de Silverado, GMC met een elektrische Sierra, Tesla met de Cybertruck en zelfs van de nieuwe GMC Hummer komt een versie met open laadbak.