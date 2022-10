Elektrische Porsche Macan komt later dan gepland

Porsche zou volgend jaar met een elektrische Macan komen, zijn tweede puur elektrische model na de Taycan. Dat gaat de Duitsers echter toch niet lukken, zo blijkt uit documenten die Porsche rond de aankondiging van zijn beursgang deelde. Het Britse Autocar dook dat nieuws op uit een maar liefst 820 pagina's tellend informatiememorandum, dat AutoWeek inmiddels ook ingezien heeft. Daarin staat vermeld dat de elektrische Porsche Macan voorlopig naar begin 2024 is geschoven in de planning. Daarbij lezen we ook dat zelfs dat moment nog in gevaar kan komen.

Porsche verklaart dat vertragingen bij Cariad hier grotendeels de oorzaak van zijn. "De groep (Volkswagen Group, red.) is grotendeels afhankelijk van Cariad bij het klaarmaken van het E3 1.2-platform (PPE, red.). Deels door vertragingen bij Cariad en bij de ontwikkeling van het E3 1.2-platform door de groep, heeft de groep al de productiestart van de Macan BEV moeten uitstellen." Verderop lezen we dat er ook veel afhangt van ontwikkelingen bij derden en dat de Volkswagen Group 'wellicht beperkte mogelijkheden heeft om ontwikkelingsproblemen of vertragingen bij derden op te vangen'. Het houdt daarom nog een slag om de arm als het aankomt op begin 2024 als productiestart van de elektrische Porsche Macan. Andere auto's kunnen ook nog de dupe worden, heet het. Dan denken we bijvoorbeeld aan de eveneens op PPE-basis ontwikkelde Audi Q6 e-tron. In wezen de Audi-neef van de elektrische Porsche Macan.

De vertragingen bij Cariad zijn de Volkswagen Group al langer een doorn in het oog. Het heeft naar verluidt zelfs voormalig Volkswagen Group-CEO Herbert Diess zijn baan gekost. Nu wordt dus pijnlijk duidelijk hoe groot de problemen zijn, want het uitstellen van de elektrische Porsche Macan kost het merk ongetwijfeld de nodige inkomsten. Met de Taycan gooit Porsche immers al hoge ogen en de kans is groot dat een elektrische Macan nog succesvoller wordt.

Benieuwd naar wat de elektrische Porsche Macan als hij eenmaal op de markt komt waarschijnlijk in huis heeft? Lees dan zeker onze vooruitblik van vorige maand eens terug. Voorlopig zullen we het immers nog even moeten doen met vooruitblikken.