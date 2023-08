Elektrische Porsche Macan beter dan ooit te zien

Porsche werkt nog altijd hard aan de eerste elektrische Macan. Die is nu voor het eerst in lange tijd voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen en heeft aardig wat camouflagemateriaal verloren sinds de laatste keer.

Wie al op zijn achterste poten stond bij de komst van de eerste Porsche Cayenne had eens moeten weten dat Porsche uiteindelijk zelfs met een elektrisch aangedreven SUV zou komen. Verder van de wortels van het merk af staan kan haast niet. Toch gaat het echt gebeuren; de elektrische Porsche Macan is namelijk aanstaande. Het is alweer even geleden dat we die voor het laatst zagen. Vorig jaar rond deze tijd kregen we 'm vrij uitgebreid te zien op de Nürburgring-Nordschleife. Nu duikt de 'Maycan' opnieuw op in thuisland Duitsland, maar dan met aardig wat minder plakkers op zijn in de basis herkenbare koets.

Opnieuw is goed te zien dat de elektrische Porsche Macan een snuit krijgt die iets doet denken aan die van zijn ranker gelijnde broer, de Taycan. Dat komt vooral door de vorm van de koplampen. Aan de achterkant is nu voor het eerst vrij duidelijk te zien hoe de achterlichten er nou werkelijk uitzien. Ook hier ziet het er vooral bekend uit; het past allemaal keurig in Porsche's huidige modellenaanbod. De elektrische Porsche Macan krijgt namelijk ook licht verzonken achterlichten die op zijn minst deels aan elkaar verbonden zijn met een doorlopende streep ledverlichting. Tussen de behoorlijk vlak liggende achterruit en de achterlichten zit een vrij subtiel achterspoilertje die bij bepaalde snelheden, remacties, of met een druk op de knop tevoorschijn komt.

Eigenlijk hadden we de elektrische Porsche Macan (die mogelijk nog een andere naam krijgt) dit jaar al verwacht, maar de introductie werd uitgesteld tot 2024. Dat had te maken met vertraging bij het klaarstomen van de PPE-basis waar de elektrische Porsche Macan op troont. Eind vorig jaar kregen we al wel diverse details over die basis te horen. Het PPE-platform maakt dankzij de 800V-structuur hoge laadsnelheden mogelijk (sneller dan bij de Taycan) en er komen elektrische aandrijflijnen met vermogens tot 612 pk en 1.000 Nm. Daarmee is meteen het maximum vermogen van de nieuwe Macan verklapt. De elektrische Porsche Macan krijgt een maximaal 100 kWh groot accupakket, waarmee logischerwijs ruim boven de 600 km rijbereik mogelijk moet zijn.

Overigens blijft de reguliere Porsche Macan nog zo'n twee jaar naast deze elektrische in de showroom staan. Porsche verwacht dat de elektrische net zo populair wordt.