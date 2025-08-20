De 993-generatie van de Porsche 911 is de laatste luchtgekoelde en wordt door velen nog altijd gezien als de ultieme 911. Toch durft het Engelse Everrati het aan om de boxermotor te vervangen door een elektromotor, en daar worden we zowel verdrietig als blij van.

Eigenlijk moet je natuurlijk gewoon van zo’n 993 afblijven. Het model uit 1994 is inmiddels meer dan oud genoeg om keurig te bewaren voor het nageslacht en bovendien zijn er op deze wereld momenteel zoveel bedrijfjes die het leuk vinden om een ‘restomod’ te maken op basis van vroege 911’s, dat er straks geen 964 of 993 meer over is die nog niet is aangepast aan de moderne tijd met vaak discutabele en verre van tijdloze toevoegingen.

Everrati doet dat ook nog op de meest rigoureuze manier denkbaar en haalt zonder pardon de gehele originele aandrijflijn uit de Porsche. In plaats daarvan plaatst men een 63 kWh-accupakket en een 760 pk sterke elektromotor in de Porsche, goed voor een 0-100-sprint van zo’n 3,5 tel en een rijbereik van 320 kilometer. Snelladen gaat vervolgens met een alleraardigste 100 kW.

Allemaal prima prestaties voor zo’n stuk speelgoed, maar tegelijkertijd kunnen we ons goed voorstellen dat je nu in een hoekje zit te huilen. Troost je dan met de gedachte dat Everrati in ieder geval niet te minste speler is. Het bedrijf laat in alles zien zijn zaakjes zeer serieus aan te pakken en maakt ons blij met gelikte brochures, doordachte oplossingen én een verbouwing die bovendien volledig terug te draaien zou moeten zijn.

Dat geeft enig vertrouwen in de claim van Everrati dat er lang en goed is nagedacht over de gewichtsverdeling en de rij-eigenschappen. Ook zou de elektrische 911 niet veel zwaarder zijn dan het origineel en wordt die immense hoeveelheid kracht op de achterwielen afgevuurd via een door Everrati zelf ontwikkeld sperdifferentieel.

Uiteraard is de elektrische 993 aan de buitenkant ook net even anders. De bespoilering lijkt op die van een 993 Turbo (S), maar wordt aangevuld met unieke kleuren en wielen en gemoderniseerde lichtunits. De aankleding is uiteraard geheel aan de klant en de eerste 9 kopers krijgen een nog specialere ‘Founders Edition’.

Voor Everrati was dit tijdens Monterey Car Week gepresenteerde project trouwens geen al te grote klus, want het bedrijf had de voorganger van de 993, de sterk gelijkende 964, al eens geëlektrificeerd. Ook heeft Everrati elektrische versies van onder meer de Land Rover Defender en Range Rover, Mercedes-Benz SL ‘Pagode’ en Ford GT40 in het aanbod. Ze durven wel, daar in Upper Heyford.