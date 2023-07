Geely - het moederbedrijf van onder meer Volvo - breidt zijn merkenportfolio gestaag uit. Een steeds groter aantal merken van Geely is ook in Europa actief. Mogelijk is Radar de volgende.

De Chinese kolos Geely had al lang een enorm aantal merken in zijn zak, maar het worden er bijna met het jaar meer. In het merkenportfolio van Geely komen we Volvo, Polestar, Lotus, LEVC, Lynk & Co, Zeekr, Farizon, Lifan, Radar en de helft van Smart en Proton tegen. Daarbij verkoopt Geely ook nog eens onder merknaam Geely een flink arsenaal modellen. Lynk & Co en vooral Zeekr zijn kakelverse spelers op de Europese automarkt en het zou zomaar kunnen dat Geely voor Europa nóg een naam uit zijn merkenmagazijn van de planken trekt: Radar.

Wie AutoWeek op de voet volgt heeft merknaam Radar vast eens horen vallen. Radar werd vorig jaar rond deze tijd uit de grond gestampt en wordt door Geely in de markt gezet als een merk dat het ietwat ongrijpbare outdoor lifestyle als toverwoord hanteert. De eerstgeborene van Radar is de RD6: een elektrische pick-up die gelijktijdig met de introductie van het merk werd gepresenteerd. De RD6 komt net als alle andere auto's van het merk op het SEA-platform van Geely te staan, een modulaire basis die in tal van formaten bestaat en die door tal van auto's van het concern gebruikt wordt. Denk aan de Smart #1 en #3, aan de Volvo EX30 en Zeekr X en 001, maar ook zeker aan auto's als de Polestar 4 en de Lotus Eletre. Is Radar alleen voor de Chinese thuismarkt bedoeld? Zeker niet.

Al bij de introductie van het merk gaaf Geely aan dat het met Radar gehoor gaf aan de "[...] sinds de coronapandemie wereldwijd toegenomen behoefte om de natuur in de trekken." Dat deed al vermoeden dat Geely Radar niet binnen China houdt. Op Twitter - of X, zo je wilt - geeft Geely een handjevol foto's vrij van de eerste partij voor expert bestemde exemplaren van de RD6. Het is dus zeker: Radar gaat ook naar andere landen. Binnenkort maakt Geely meer bekend over zijn plannen met Radar. Gezien de voorrang die de Nederlandse markt samen met onder meer die van landen als Noorwegen en Duitsland van nieuwe Chinese spelers krijgt zou het zomaar kunnen dat Radar binnenkort ook hier aanklopt.

De RD6 is getekend door niemand minder dan de onlangs overleden ontwerper Peter Horbury. De pick-up is 5,26 meter lang en heeft een wielbasis van 3,12 meter. Wat formaat betreft kun je hem vergelijken met auto's als de Toyota Hilux. De RD6 komt in China beschikbaar met een 63 kWh accu die goed is voor een bereik van tot 410 kilometer. Ook zijn er 86 kWh en 100 kWh grote pakketten beschikbaar, goed voor een maximaal bereik van achtereenvolgens 550 en 632 kilometer. Let wel: dit zijn allemaal cijfers die volgens de niet erg nauwkeurige Chinese meetcyclus zijn vastgesteld. Ongeacht het gekozen accupakket heeft de Radar RD6 vooralsnog altijd een 272 pk sterke elektromotor op de achteras, al zou er ook sprake zijn van een versie met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving.