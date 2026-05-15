Opel Grandland
 
Elektrische Opel Grandland is voortaan duizenden euro's goedkoper

Prijzen met tot €4.100 omlaag!

Lars Krijgsman
7

De Opel Grandland wordt duizenden euro's goedkoper. De prijzen van alle versies gaan omlaag, al voert Opel de grootste prijswijziging door op de elektrische Opel Grandland Electric. Die wordt tot wel ruim €4.000 goedkoper!

De Opel Grandland is er als mild-hybride, als plug-in hybride en als elektrische Grandland Electric. Ongeacht de gekozen aandrijflijn en uitvoering wordt de Opel Grandland goedkoper. Zo dalen de prijzen van de mild-hybride Opel Grandland met een bescheiden €100 tot €1.100. Mooi meegenomen. De plug-in hybride Opel Grandland wordt €1.000 tot €2.100 goedkoper, waarbij het grootste prijsvoordeel te behalen valt bij de Edition-uitvoering. De instapper dus en dat betekent dat de vanafprijs daalt. In dit geval daalt die vanaf de plug-in hybride Grandland naar €42.999. De elektrische Opel Grandland Electric zakt steviger in prijs.

De vanafprijs van de elektrische Opel Grandland Electric zakt met €3.100 naar €40.999. Voor dat geld krijg je de 213 pk sterke variant met 73 kWh accu. De prijsdaling van ruim drie mille geldt voor instapuitvoering Edition. De Grandland Electric met deze aandrijflijn wordt in andere uitvoeringen zo'n €2.000 goedkoper. De Opel Grandland Electric met 73 kWh en vierwielaandrijving (325 pk!) zakt ongeacht de gekozen uitvoering met wel €4.000! Die is er nu vanaf €45.499. Tel uit je winst.

Liever een Opel Grandland met de grote accu? Ga dan voor de variant met 231 pk en 97 kWh accu. Ook van die variant daalt de vanafprijs van instapuitvoering met €3.100. Dat levert 'm als Edition een vanafprijs op van €46.999. Ook hier geldt dat de prijzen van de andere uitvoeringen met zo'n €2.000 zakken.

