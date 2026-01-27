Iets krijgen zonder ervoor te betalen, dat zien we graag. Ook gratis kilometers zijn hartstikke welkom. Dat concept spreekt Nissan ook wel aan. Het presenteert de Nissan Solar-Powered Ariya Concept, een studiemodel waarvoor de Japanners hebben aangeklopt bij een Nederlandse bedrijf.

De naam van Nissans nieuwste creatie geeft al weg wat je van de Solar-Powered Ariya Concept kunt verwachten. Het is een Nissan Ariya waarvan de voorklep, het dak en de achterklep inclusief achterruit bedekt zijn met zonnecellen. De cellen zijn afkomstig van Lightyear, het bedrijf dat je vast en zeker nog wel kent van de gestrande avonturen met de Lightyear 0 en de Lightyear 2. In totaal gaat het om 3,8 vierkante meter aan zonnecellen.

Wat dat de Nissan Ariya oplevert? Gratis kilometers! Volgens Nissan kan de Ariya met zijn zonnecellen onder ideale omstandigheden tot 23 kilometer per dag bijladen, al zegt het merk dat zo'n 17,5 kilometer in een zonnige stad als Barcelona realistischer is. In een stad als Londen zou je over een periode van een jaar een daggemiddelde van 10,2 kilometer kunnen opwekken.

Een productieversie van deze Solar-Powered Ariya Concept lijkt niet te komen.

