Elektrische Nio ET5 iets minder duur

Nio voert in Nederland een prijsverlaging door op de ET5. De elektrische sedan wordt over de gehele linie €1.200 minder duur en heeft vanaf nu een vanafprijs van net geen 63 mille.

De Nio ET5 is een van de drie elektrische modellen die het Chinese Nio in Nederland voert. De elektrische sedan is in Nederland te koop inclusief accu, maar je kunt de ET5 ook aanschaffen via een constructie waarbij je een maandelijks bedrag betaalt voor het accupakket. De Nio ET5 wordt in Nederland per direct €1.200 minder duur.

De Nio ET5 is net als voorheen in twee smaken te krijgen. De 4,79 meter lange sedan heeft altijd twee samen 490 pk sterke elektromotoren en is er met een 75 kWh accu en een exemplaar met een capaciteit van 100 kWh. Met het kleinste pakket komt de Nio ET5 tot 456 kilometer ver. Uit de 100 kWh accu wringt de Nio ET5 tot 590 elektrische kilometers. De Nio ET5 met 75 kWh accu stond voorheen - inclusief accu - voor €63.900 in de orderboeken maar kost vanaf nu €62.700. Huur je de accu van de instap-ET5 liever? Dan ben je vanaf nu €50.700 kwijt, maar dan betaal je maandelijks wel €169 voor het accupakket.

De Nio ET5 met 100 kWh kost inclusief accupakket nu €71.700. Ga je voor de accuhuurconstructie, dan betaal je net als voor de versie met kleinere accu €50.700. Het maandelijks te betalen bedrag voor de accu bedraagt dan echter €289.

Uitrusting

Voortaan is de digitale assistent Nomi Halo standaard en moet je €600 bijbetalen voor de uitgebreidere Nomi Mate, het virtuele hulpje compleet met een gezichtje dat centraal op het dashboard staat. Een elektrisch uitklapbare trekhaak (€1.200) is voortaan ook niet meer standaard. De standaarduitrusting is dus iets bescheidener geworden, met als gevolg dat de prijzen omlaag zijn gegaan.

Leuk weetje: in thuisland China komt Nio met een stationwagonversie van de ET5. Die nieuwe carrosserievariant is ook voor de Europese markt interessant. Nio levert in Nederland verder de ET7 en de EL7. Nio heeft ook de EC7 en ES8 (EL8) voor de Europese markt voorgesteld en AutoWeek kon je onlangs de eerste foto's laten zien van de splinternieuwe ES6 (EL6) en EC6.