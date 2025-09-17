De Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is dood, leve de Mitsubishi Eclipse Cross! De nieuwe Eclipse Cross is een fonkelnieuwe elektrische SUV die ook in Nederland op de markt komt. Het is de eerste elektrische Mitsubishi sinds de i-MiEV. Wat het ook is: een Renault Scenic E-Tech Electric.

Highlights Mitsubishi Eclipse Cross

Tweede Eclipse Cross is tweede EV van Mitsubishi in Nederland

Gebaseerd op Renault Scenic E-Tech Electric

Dit jaar in Nederland

In april viel in Europa na acht jaar het doek voor de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. De plug-in hybride SUV vindt nu opvolging in de Mitsubishi Eclipse Cross. Die tweede generatie Eclipse Cross heeft maar weinig te maken met zijn voorganger. In de eerste plaats is het geen plug-in hybride maar een elektrische SUV. In de tweede plaats is het feitelijk geen Mitsubishi, maar een Renault. Dat is natuurlijk totaal geen verrassing. Zo is de Mitsubishi Colt een Renault Clio, de ASX een Captur en de Grandis een Symbioz. En deze Mitsubishi Eclipse Cross? Dat is een Renault Scenic E-Tech Electric waar Mitsubishi een eigen designsausje overheen mocht uitgieten. De Outlander PHEV is nu de enige Mitsubishi die je in Nederland kunt kopen die meer is dan een Renault met een aangepaste voor- en achterzijde, al deelt ook die SUV natuurlijk techniek met andere modellen van de Renault-Nissan-Mitsubishi-Alliantie.

Dat we de Mitsubishi Eclipse Cross al van een ander merk kennen, maakt de auto niet direct minder interessant, de elektrische Renault is namelijk bepaald geen verkeerde basis. Dat de aandrijflijnen van de elektrische Mitsubishi Eclipse Cross overeenkomen met die van de Scenic E-Tech Electric, zal niemand verbazen. Net als de Renault is de Mitsubishi Eclipse Cross er met twee aandrijflijnen. Het stekkerfeest begint met een 60 kWh accu en 170 pk sterke elektromotor op de voorwielen. Daarboven staat een variant die met 220 pk niet alleen krachtiger is, maar die met 87 kWh ook over meer elektrische longinhoud beschikt. Deze combinatie is goed voor een actieradius van tot 600 kilometer. De 60 kWh-versie komt overigens later pas naar Nederland. De Renault Scenic komt met die kleine accu op papier tot 430 kilometer ver zonder bij te laden.

De elektrische Mitsubishi Eclipse Cross is 4,47 meter lang, 1,57 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,88 meter. Het maximum trekgewicht is 1.100 kilo. In de bagageruimte past 545 liter, met de achterbank plat kun je 1.670 liter in de EV verstouwen.

Design

Van opzij is in de Eclipse Cross de oorsprong van de auto direct te zien. Het silhouet is namelijk identiek aan dat van de Renault Scenic E-Tech Electric, evenals de raampartij en de portieren. Aan de voor- en achterzijde verschilt de Eclipse Cross sterker van het origineel dan eerdere ver-Mitsubishi-de Renaults dat deden. Net als bij de Grandis is er binnen Mitsubishi budget losgepeuterd om de Eclipse Cross een geheel eigen snuit te geven. De koplampen zijn vrijwel gelijk aan die van de Renault, maar zaken als de uit horizontale strepen opgebouwde led-dagrijverlichting eronder, grille en bumper zijn helemaal eigen. Ze geven de Mitsubishi recht van voren in ieder geval een eigen identiteit.

Hoewel de basisvorm van de achterlichten hetzelfde is als bij de Scenic E-Tech Electric, is de invulling ervan helemaal Mitsubishi. Ook hier zien we een bonte verzameling horizontale lijnen. De achterlichten worden visueel aan elkaar geknoopt door een zwarte strook. Interessant is de inkeping boven het Mitsubishi-logo. Om die mogelijk te maken heeft Mitsubishi dus een eigen mal laten maken om de achterklep mee te fabriceren. Nodeloos kostbaar, zou je denken. Prijzenswaardig.

Over het interieur kunnen we kort zijn. Inderdaad: dat is tot op het kleinste knopje helemaal Renault

Prijzen en Nederland

Prijzen van de elektrische Mitsubishi Eclipse Cross zijn er nog niet. Hij wordt naar verwachting marginaal duurder of goedkoper dan zijn Franse neefje die een vanafprijs heeft van €39.490. We verwachten dat de garantievoorwaarden van de Eclipse Cross een stuk gunstiger zijn dan die van de Scenic E-Tech Electric. Renault geeft twee jaar fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking en acht jaar garantie op de batterij (tot 160.000 kilometer). Bij onder meer de Colt, ASX en Grandis zagen we al dat Mitsubishi guller is met zijn garantievoorwaarden dan Renault bij zijn originele versies van die modellen.

De nieuwe Eclipse Cross is na de i-MiEV de tweede elektrische Mitsubishi die naar Europa en dus ook naar Nederland komt. Er zijn meer elektrische modellen van Mitsubishi geweest, maar die kwamen niet naar Europa. We noemen deze Mitsubishi Airtrek en deze aaibare eK X EV. Net als moderne Europese Mitsubishi's waren ook dat in de basis modellen van een andere fabrikant.