De elektrische Mini Countryman komt voortaan verder dan ooit. Mini voert onder meer wijzigingen aan de accu door, met als gevolg dat de versie met het grootste rijbereik nu meer dan 500 kilometer ver komt zonder bij te laden.

De elektrische Mini Countryman is er als 204 pk sterke E en als SE All4. De Countryman E was tot op heden goed voor een bereik van 462 kilometer, de 313 pk sterke SE All4 schopte het tot 432 kilometer. Het tweetal krijgt een nieuwe siliciumcarbide (SiC0 omvormer die onder meer vermogensverlies tegengaat. Daar komt bij dat de accu nu een netto capaciteit heeft van 65,2 kWh in plaats van 64,6 kWh.

Het resultaat: de Mini Countryman E komt voortaan 501 kilometer ver op een volle accu. 39 kilometer winst dus. De Mini Countryman SE All4 heeft voortaan een actieradius van 467 kilometer, 35 kilometer meer dan voorheen. Mini geeft het elektrische tweetal voortaan nieuwe wiellagers op de vooras die minder wrijving en dus minder rolsweerstand opleveren. De Countryman E kost €40.990, de Countryman SE All4 kost minimaal €45.490.