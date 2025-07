Elektrische Mercedes-Benz V-klasse toont ware vorm

Mercedes-Benz werkt aan een volledig elektrische busjes, die straks in personenvorm als VLE en VLS op de markt komen. Hier zien we de nieuwe elektrische V-klasse weer wat beter dan voorheen.

Met de Mercedes-Benz Vision V kregen we nog niet zo heel lang geleden een vooruitblik op wat Mercedes-Benz aan belangrijk busjesnieuws in het vat heeft zitten. Op de VAN.EA geheten basis verschijnen diverse bestel- en personenbussen en hier zien we er weer eentje uit die laatste categorie. Hij is wat minder ingepakt dan voorheen en dus zien we de ware vormen nu wat beter. Je kunt al aardig zien dat wat van de ronde vormen van de Vision V het productiestadium halen.

De neus wordt wel ietsje conventioneler en lijkt ook een stukje minder apart te worden dan we op basis van de vorige prototypen nog verwachtten. Mercedes-Benz heeft ook al aangegeven dat het wat van de extravagante EQ-lijnen laat schieten om de elektrische modellen wat dichter bij de brandstofmodellen te laten komen. Er komen overigens ook weer gewoon brandstofbusjes aan, op een aan VAN.EA gerelateerde VAN.CA geheten platform. Voor deze elektrische bus mag je in elk geval rekenen op 800V-techniek en achterwielsturing.